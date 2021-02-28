Курс долара в березні 2021 знизиться: коли і наскільки подешевшає валюта

У березні істотної зміни курсу долара і євро до гривні не очікується. Діапазон вартості іноземних валют до гривні залишиться лютневим. При цьому кілька факторів будуть здійснювати тиск на валюту. Яким буде курс долара в Україні в березні 2021 – читайте нижче.

Своєї експертною оцінкою в коментарі РБК-Україна поділився Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

У березні значної зміни курсів іноземних валют до гривні не очікується. Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн, європейська валюта - в діапазоні 33,5-34,8 грн за євро.

Як зазначив аналітик, за лютий курс долара до гривні знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%. Це відбулося на тлі зростання валютної пари EUR/USD на світовому ринку з 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Які чинники будуть впливати на курс долара

Протягом весни в Україні відбувається сезонна ревальвація гривні, яка триває до початку-середини літа. Якщо найближчим часом на ринку з'являться додаткові ревальваційні фактори, тенденція помірного зміцнення курсу продовжиться.

Серед головних факторів, які можуть "натиснути" на долар в березні 2021:

Податкові платежі. Податкові збори створять дефіцит гривневих ресурсів, що стимулює активний продаж валютного вторгування експортерами. Участь нерезидентів у придбанні національних ОВДП. Якщо Міністерство фінансів залишить ставку залучення на рівні 12%, то іноземні інвестори продовжать збільшувати власний портфель державних цінних паперів. Посівна кампанія українських аграріїв. На початку нового сезону аграрії активно продають валюту. Якщо погодні умови будуть сприятливими, то аграрії зможуть надавати на долар і трохи його знизити.

Тому перші два тижні можуть відзначитися невеликим зниженням курсу долара, проте в межах позначеного експертом коридору.