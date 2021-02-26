Цены на нефть падают на фоне укрепления доллара

Цены на нефть упали в пятницу, 26 февраля, поскольку обвал цен на облигации привел к росту доллара США. Кроме того, выросли ожидания того, что, если цены на нефть поднимутся выше допандемических уровней, на рынок вернется больше предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent на апрель упали на 0,88% до 66,29 долларов за баррель к 10:10 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки WTI 0.93% до 62.94 долларов за баррель.

"Сырая нефть незначительно снизилась с недавних максимумов на фоне настроения отказа от риска", - сказала Маргарет Янг, стратег сингапурской DailyFX. По ее словам распродажа на рынках облигаций, ведущая к укреплению доллара США и повышению доходности, оказывает давление на сырьевые товары, которые не приносят доходности.

Более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в долларах США, более дорогой для тех, кто покупает нефть в других валютах.

Индекс доллара к корзине основных валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.

В последние дни рост доходности облигаций ускорился, что указывает на растущую уверенность рынок в том, что центральным банкам, возможно, придется свернуть сверхслабую политику, несмотря на их риторику. Государственные облигации, и особенно казначейские облигации США, стали центром внимания рынков во всем мире после того, как трейдеры агрессивно перешли к установлению цен в рамках более раннего ужесточения денежно-кредитной политики, чем было заявлено Федеральной резервной системой и другими центробанками.

Несмотря на падение цен в пятницу, и Brent, и WTI в этом месяце вырастут почти на 20%, поскольку рынки боролись с перебоями в поставках в Соединенных Штатах, в то время как появился оптимизм в отношении роста спроса в связи с развертыванием вакцин.

Инвесторы делают ставку на то, что встреча на следующей ОПЕК+ приведет к возвращению на рынок большего количества поставок.

"На этот раз ставки особенно велики (для ОПЕК +), поскольку цены на нефть более чем восстановились до уровня, предшествующего пандемии, глобальные запасы продолжают снижаться, а внедрение вакцин ускоряется", - сказал Лахлан Шоу руководитель отдела товарных исследований Национального банка Австралии.