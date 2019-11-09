Курс доллара 2020: украинцев обрадовали прогнозом

Курс доллара в Украине в 2020 году порадует многих украинцев. По плану Кабинета министров Украины, его отметка в следующем году не должна превысить 27 гривен. Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее Кабинет министров закладывал стоимость 28,2 гривен за американский доллар, то есть на данный момент есть повод обрадоваться.

По словам Маркаровой, курс доллара закладывается в макропрогнозе правительства.

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

"Макропрогноз, который мы утвердили ранее, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала министр финансов.

Отметим, что согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября 2019 года отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.