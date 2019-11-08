Зима близко: куда украинцы поедут на новогодний отдых и сколько это стоит

Туристы еще с лета скупают новогодние путевки (Фото: dublinairport.com)

Укрепление курса гривны к доллару с начала года на 15% позволило украинцам активнее путешествовать. По этой же причине многие граждане начали заранее бронировать туры на новогодние праздники.

По оценке экспертов, в этом году тренд раннего бронирования – за 2-3 месяца до поездки – вырос для выездного туризма примерно на 30-40%. О том, какие страны украинцы выбирают для поездки на Новый год и сколько они готовы заплатить за недельный тур зимой – в материале РБК-Украина.

Куда податься: горы и экзотика

Скачки на валютном рынке в предыдущие годы приучили украинцев использовать возможности раннего бронирования и планировать зимний отдых летом, а летний – зимой.

В этом году охота за интересными предложениями по горнолыжным курортам началась еще в начале июня, уверяют туроператоры. "Отели имеют ограниченный номерной фонд, поэтому хорошие варианты бронируются заранее", – поясняет коммерческий директор компании Tez Tour Ukraine Аркадий Маслов.

В представительском сегменте украинцы интересуются турами на горнолыжные курорты в таких странах, как Австрия, Италия и Франция. Тогда как в эконом-сегменте востребованы туры в Польшу, Словакию и Болгарию.

Морское побережье также интересует украинцев для отдыха на Новый год. Эти направления наши туристы начали активно бронировать с начала осени. Традиционно популярными остаются пакеты в формате "все включено" в Египет. Также востребованы поездки в ОАЭ, Грецию и Турцию.

"Появилась интересная для украинцев новинка – Оман. Эта страна набирает популярность среди наших граждан. Оман хорош мягким климатом, приличным уровнем гостиниц, интересными экскурсионными программами", – рассказывает председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Путешественники из Украины также любят отдыхать и в экзотических странах, поясняют в туркомпаниях. Здесь излюбленными местами отдыха у украинцев остаются не только относительно экономные курорты Таиланда и Шри-Ланки, но и более дорогостоящие варианты поездок на Мальдивы, Сейшелы или Маврикий.

У тех, кто планирует провести новогодние праздники на родине, в первую очередь, спросом пользуются горнолыжные курорты Карпат. Среди прочего, отдыхающим интересны Буковель и Славское. Едут люди и на курорты Львовской области – в Трускавец и Сходницу. Кроме того, уже сейчас активно покупают туры в Закарпатье – в Поляну и Сваляву.

"С точки зрения экскурсионных маршрутов будет востребован Львов. Набирает популярность и Одесса. Черновцы также пользуются спросом, так как в этом направлении начало ходить больше поездов", – уточнил Владимир Царук.

Бюджет поездки: туры на любой кошелек

По оценкам экспертов, если супружеская пара решит отдохнуть новогоднюю неделю за рубежом, такой тур на морском побережье обойдется в среднем 1600-2000 евро.

Тогда как на отдых, например, на заграничном горнолыжном курорте нужно будет потратить от 3000 евро. Недельный отдых в Украине двум путешественникам обойдется немного дешевле по сравнению с заграницей.

"Неделя новогоднего отдыха в апартаментах в Одессе будет стоить 240-350 долларов. А отели уровня от трех звезд и выше окажутся дороже – 340-600 долларов. Если на этот период бронировать гостиницу в Славском, придется заплатить 600-730 долларов. А отдых в Буковеле обойдется в 900-1400 долларов. Тем временем апартаменты или отели в центре Львова тянут уже на 700-800 долларов. А гостиница уровня четыре звезды в этом же городе обойдется в 950-1200 долларов", – перечисляет директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Но нужно учитывать, что в упомянутых выше ценах идет речь лишь о проживании и завтраках. Поэтому в этот бюджет нужно еще добавить расходы на дорогу (в среднем 2-6 тыс. гривен), обеды-ужины (в среднем 5-6 тыс. гривен), и мелкие расходы. Следовательно, недельный отдых на Новый год в Украине паре может обойтись минимум в 13-15 тыс. гривен.

Чтобы не переплачивать за туры на Новый год, эксперты рекомендуют воспользоваться процедурой раннего бронирования, поскольку ближе к дате вылета турпутевки дорожают.

"Если туристы четко понимают, как именно хотят отдохнуть в Новый год, то, естественно, бронируют отели заблаговременно. Так как под Новый год предложений, согласно их запросам, может уже не быть", – поясняет Аркадий Маслов.

Формат раннего бронирования подразумевает оформление турпакета минимум за три месяца до вылета. "Тогда можно сэкономить 10-30 процентов от стоимости проживания", – уточнил Маслов.

Кроме того, в туркомпаниях уверяют, что туристам лучше не рассчитывать на возможность сэкономить на стоимости новогоднего тура, ожидая горящие предложения. По словам экспертов, для многих компаний этот вариант давно является обычным маркетинговым ходом.

"Сейчас на рынке нет жесткой конкуренции. Все компании снизили риски до минимума. Никто не заказывает огромное количество мест в гостиницах. Поэтому не стоит ожидать резкого падения продажных цен. Конечно, кто-то из туристов в последний момент может отказаться от тура, но эти варианты не будут сильно дешевле тех предложений, что присутствуют осенью", – предупреждает Игорь Голубаха.

Выгодно приобрести новогодний тур за рубеж позволяет не только раннее бронирование, но и его стопроцентная оплата, поскольку курс инвалюты сейчас стабилен по отношению к гривне.

"Лучше сразу выкупать путевку, а не 50 процентов от ее стоимости. Поскольку доллар-евро может вырасти в привязке к гривне. Тогда оставшаяся стоимость пакета также вырастет, потому что расчеты производятся в нацвалюте по курсу НБУ", – уточняет Владимир Царук.

Сэкономить больше на зимнем отдыхе можно, забронировав тур в низкий сезон. К примеру, до новогодних праздников в середине декабря, или уже после рождественских каникул в январе. "Как правило, в это время спрос низкий, и туры существенно дешевеют", – говорит Аркадий Маслов.

В целом, в этом году выездной туризм может вырасти на 15-20%, считает Царук, ведь рост зарплат и укрепление нацвалюты позволили улучшить покупательную способность населения.

"Участники рынка справляются с этим спросом, так как увеличивается количество чартерных рейсов, особенно в европейском направлении. Также выросло число бюджетных перевозчиков, которыми летает тоже много туристов", – резюмировал эксперт.