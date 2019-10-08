Эксперты значительно улучшили прогноз курса гривны к доллару на 2019-2020

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Девальвационные ожидания значительно ослабли

Среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в апреле 2019 года (28,0 грн/доллар на 2019 год и 29,18 грн/доллар в 2020 году).

Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

При этом медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

Отметим, средний курс гривны к доллару, который ежедневно устанавливает НБУ с начала 2019 года и по состоянию на 8 октября составил 26,32 грн/доллар. При этом официальный курс НБУ снизился с начала года на 10,2% - с 27,69 грн/доллар до 24,87 грн/доллар.

Эксперты прогнозируют, что наличный доллар до конца 2019 года может плавно подорожать с текущего уровня около 25 грн/доллар до 27 грн/доллар. При этом торговцы уже сейчас закладывают в стоимость продуктов курс 28 грн/доллар.