НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).

При этом курс доллара на 8 ноября составляет 2451,5816 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 8 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,06 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 ноября справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, снизив его по сравнению с 7 ноября (24,51).

В то же время в обменных пунктах Украины 8 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,39 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,44 - 7 ноября), продажи - 24,60 (24,65 - 7 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,86 (26,96 - 7 ноября), продажи - 27,29 (27,41 - 7 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 7 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 7 ноября) грн за 10 рублей.