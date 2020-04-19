Курс доллара 2020: эксперты удивили прогнозом на май

Прогноз курса доллара в Украине 2020 на май и июнь спрогнозировали эксперты. Они рассказали, что будет влиять на курс больше всего, а также поделились предположениями касательно ситуации в будущем.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что девальвация будет небольшой, так как мы получим транш от МВФ, который укрепит гривню и удержит ее в коридоре 26,9-27,5 грн/доллар. Об этом информирует издание "Сегодня".

Забловский добавил: "Этому будет способствовать и постепенная активизация деловой активности в стране на фоне ожидаемого поэтапного смягчения карантинных ограничений для экономики, начиная с мая".

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует более глубокое падение нацвалюты до 28-28,5 грн/доллар. Он утверждает, что на динамику курса будут влиять: сокращение поступлений валюты от трудовых мигрантов, скорость вывода нерезидентами спекулятивного капитала из рынка ОВГЗ и глубина мирового экономического кризиса.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин ожидает 28-29 грн за доллар. "Курс гривны окажется под давлением из-за снижения поступления валюты в страну, как со стороны экспортеров, так и заробитчан", - отметил эксперт.

Ранее мы писали, каким будет курс доллара после Пасхи в Украине.

А также о том, что валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.