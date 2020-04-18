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Каким будет курс доллара после Пасхи: эксперты заинтриговали прогнозом

STYLERЖизнь    18.04.2020 - 14:02
Каким будет курс доллара после Пасхи: эксперты заинтриговали прогнозом
Курс доллара в Украине - эксперты сообщили прогноз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара в Украине какое-то время будет стабилен

Курс доллара в Украине остается относительно стабильным. На следующей неделе ситуация будет оставаться прежней, хотя есть вероятность, что курс может опуститься ближе к 27 за доллар.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин рассказали, каким будет доллар на следующей неделе, информирует "Сегодня".

Олег Пендзин не рекомендует ждать существенных изменений курса. Он считает, что деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, даже не успеет развернуться. К тому же, из-за карантина она и так заметно упала.

"Курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более, Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар, а по факту пока имеем 27,5", - отметил Пендзин.

Андрей Шевчишин подтверждает слова аналитика. На послепасхальной неделе, по его словам, нынешняя стабильная ситуация сохранится. Эксперт отмечает: "Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности. Вероятно, на следующей неделе гривна будет колебаться в диапазоне 27-27,5 за доллар, более того - курс может даже опуститься ближе к 27".

Напомним, что эксперты спрогнозировали влияние выплат по госдолгу на курс доллара.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

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