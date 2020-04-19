Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара может снизиться до 27 гривен

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,26 до 27,20 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,09/27,13 до 27,07/27,10 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,09/27,48 до 27,04/27,38 (-0,2%/-0,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,3% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, согласно прогнозу консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.

Отметим, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты.