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НБУ назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годах

Новости » Экономика     17.12.2019 - 14:48
НБУ назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годах
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Большинство выплат будет сделано за счет новых заимствований

Валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов. Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в документе, большую часть этой суммы нужно будет рефинансировать на внешних рынках.

"Погашение и обслуживание валютного госдолга - ключевой среднесрочный вызов", - отмечают в НБУ.

В отчете отмечается, что благодаря улучшению экономической ситуации большинство кредитных агентств повысили рейтинги Украины. Это усилило способность привлекать средства на международном рынке, однако их стоимость все еще слишком высока. В начале декабря доходность долларовых евробондов Украины находилась в диапазоне 4-7% в зависимости от сроков погашения.

"Именно поэтому сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями является критически важным. Новая трехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) объемом около 5,5 млрд долларов будет способствовать дальнейшему удешевлению суверенных и корпоративных заимствований. Кроме того, программа сотрудничества с МВФ - это не столько деньги, сколько "якорь" для воплощения важных экономических реформ, которые иногда являются социально непопулярными. Именно поэтому для международных инвесторов наличие программы с МВФ является фактором доверия к стране и подтверждением того, что реформы идут по плану", - говорится в документе.

НБУ назвал сумму валютных выплат Украины по госдолгу в 2020-2022 годах

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашениеями и заимствованиями в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета запланированы на уровне 1180 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

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