Курортный сезон: как не попасть на крючок туроператоров-мошенников

Отпускной сезон в Украине только стартовал, но многие украинцы уже столкнулись с недобросовестными компаниями-перевозчиками, туроператорами и "промариновались" в аэропорту. Как правильно выбирать билеты и локации для проживания на отдыхе, рассказали в сюжете ТСН.

Туристы из Украины выбирают отдых не только на популярных курортах в Египте и Турции, но и стараются посетить европейские страны. Опасность подстерегает путешественников не только на сайтах туроператоров, но и при взаимодействии с теми, кто сдает жилье в аренду.

Киевляне Марина и Дмитрий рассказали, как во время путешествия их обманул владелец жилья. Они – путешественники со стажем, объехали уже более 10 стран и научились планировать отпуск самостоятельно.

В одной из поездок они решили сэкономить и забронировать жилье напрямую у хозяина, а не через официальный сайт.

"Мы с ним встретились, все нас устраивало. В итоге мы дали ему задаток в размере 500-600 евро. Надолго искали жилье, на месяц. Мы должны были заезжать через 2-3 дня. А он с нами не связался. И он нас кинул на деньги", - рассказали супруги.

Киевляне рекомендуют не покупать билеты, не бронировать отели на сторонних сайтах и использовать для этого только официальные. Также они советуют не смотреть на низкие цены.

"Главное смотреть на количество отзывов. Если там будет 1-2 отзыва, то лучше не заказывать, какая бы там приятная стоимость не была. Лучше смотреть на большое количество отзывов", - отметил Дмитрий Коломиец.

Также стоит смотреть отзывы и читать новости о компаниях туроператоров, так как в прошлом году было несколько скандалов. Туристы застряли в аэропортах Туниса и Албании, так как турфирма задолжала деньги авиаперевозчику. Сотни людей сутками сидели в аэропорту и не могли попасть домой.

Покупать путевки, билеты и бронировать жилье нужно только у проверенных компаний (pixabay.com)

Юристы советуют обязательно читать условия договора с туроператором. В большинстве из них есть пункт о том, что туроператор не несет ответственность за отмену рейсов или ответственность минимальная.

"Надо проговаривать моменты именно с задержками рейсов. И интересоваться у туроператора, несет ли он ответственность за то, что будет задержан рейс. Не спешить, спросить, где это прописано, какой это пункт договора. Чтобы можно было на него сослаться в случае такой ситуации", - порекомендовал юрист, вице-президент компании Кирилл Медведев.

Отпуск без проблем: как правильно выбрать билеты и туроператора (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что делать туристам, у которых на руках билеты на рейсы компании SkyUp.

А также рассказывали о том, что в Борисполе "забыли" целый автобус туристов и самолет улетел без них.