Курортний сезон: як не потрапити на гачок туроператорів-шахраїв

Відпускний сезон в Україні тільки стартував, але багато українців вже зіткнулися з недобросовісними компаніями-перевізниками, туроператорами і "промариновалися" в аеропорту. Як правильно вибирати квитки і локації для проживання на відпочинку, розповіли в сюжеті ТСН.

Туристи з України обирають відпочинок не лише на популярних курортах в Єгипті та Туреччині, але і намагаються відвідати європейські країни. Небезпека підстерігає мандрівників не тільки на сайтах туроператорів, але і при взаємодії з тими, хто здає житло в оренду.

Кияни Марина і Дмитро розповіли, як під час подорожі їх обдурив власник житла. Вони – мандрівники зі стажем, об'їхали вже більше 10 країн і навчилися планувати відпустку самостійно.

В одній з поїздок вони вирішили заощадити і забронювати житло безпосередньо у власника, а не через офіційний сайт.

"Ми з ним зустрілися, нас все влаштовувало. У підсумку ми дали йому завдаток у розмірі 500-600 євро. Надовго шукали житло, на місяць. Ми повинні були заїжджати через 2-3 дні. А він з нами не зв'язався. І він нас кинув на гроші", - розповіли подружжя.

Кияни рекомендують не купувати квитки, не бронювати готелі на сторонніх сайтах і використовувати для цього тільки офіційні. Також вони радять не дивитися на низькі ціни.

"Головне дивитися на кількість відгуків. Якщо там буде 1-2 відгука, то краще не замовляти, яка б там приємна вартість не була. Краще дивитися на велику кількість відгуків", - зазначив Дмитро Коломієць.

Також варто дивитися відгуки та читати новини про компанії туроператорів, так як минулого року було декілька скандалів. Туристи застрягли в аеропортах Тунісу та Албанії, так як турфірма заборгувала гроші авіаперевізнику. Сотні людей цілодобово сиділи в аеропорту і не могли потрапити додому.

Купувати путівки, квитки бронювати житло потрібно тільки у перевірених компаній (pixabay.com)

Юристи радять обов'язково читати умови договору з туроператором. У більшості з них є пункт про те, що туроператор не несе відповідальність за скасування рейсів або відповідальність мінімальна.

"Треба проговорювати моменти саме із затримками рейсів. І цікавитися у туроператора, чи несе він відповідальність за те, що буде затриманий рейс. Не поспішати, запитати, де це прописано, яким цей пункт договору. Щоб можна було на нього посилатися в разі такої ситуації", - порекомендував юрист, віце-президент компанії Кирило Медведєв.

Відпустка без проблем: як правильно вибрати квитки і туроператора (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що робити туристам, у яких на руках квитки на рейси компанії SkyUp.

А також розповідали про те, що у Борисполі "забули" цілий автобус туристів і літак відлетів без них.