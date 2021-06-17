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Популярный среди украинцев курорт ушел под воду: появилось видео

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Кирилівка, Четверг 17 июня 2021 15:13
Популярный среди украинцев курорт ушел под воду: появилось видео Коллаж РБК-Украина: в курортной Кирилловке потоп
Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке Запорожской области в результате дождей образовался потоп. Вода затопила большинство улиц поселка.

Об этом пишет РИА "Мелитополь".

Так, 17 июня, в поселке прошел ливень с грозой и сильным ветром. Кроме того, в регионе в последние дни бушует циклон, и в акватории Черного моря разыгрался шторм. Как следствие морская вода захватила прибрежную зону.

Сейчас в Кирилловке на Федотовой косе затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха. Вода достигает по щиколотку, и она продолжает прибывать.

В комментариях пользователи пишут, что поражены неожиданными погодными условиями. Также отмечают, что в прошлом году тоже такое происходило на курорте.

  • Так все же пишут, что погодка супер. Приезжайте к нам
  • Не верю, только что смотрел в камеры онлайн Кирилловки там погода нормальная
  • Знакомое за прошлый год. Пожалуй, этот год не исключение по погоде
  • В прошлом году то же самое было, но в июле.

Как сообщили в прессслужбе ГСЧС, ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будут сильные дожди.

Ранее мы сообщали, что ночью ливень затопил улицы оккупированной Керчи.

Также, в течение прошлой недели по Украине шли дожди с грозами. Из-за непогоды были затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

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наводнение ливень
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