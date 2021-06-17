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Популярний серед українців курорт пішов під воду: з'явилося відео

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Кирилівка, Четвер 17 червня 2021 15:13
Популярний серед українців курорт пішов під воду: з'явилося відео Колаж РБК-Україна: у курортній Кирилівці потоп
Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп. Вода затопила більшість вулиць селища.

Про це пише РІА "Мелітополь".

Так, 17 червня, у селищі пройшла злива з грозою і сильним вітром. Окрім того, в регіоні останніми днями вирує циклон, і в акваторії Чорного моря розігрався шторм. Як наслідок морська вода захопила прибережну зону.

Наразі у Кирилівці на Федотовій косі затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку. Вода сягає по щиколотку, і вона продовжує прибувати.

У коментарях користувачі пишуть, що вражені від неочікуваних погодних умов. Також зазначають, що минулого року теж таке відбувалось на курорті.

  • Так все ж пишуть, що погодка, супер. Приїжджайте до нас
  • Не вірю, тільки що дивився в камери онлайн Кирилівки там погода нормальна
  • Знайоме за минулий рік. Мабуть, цей рік не виняток по погоді
  • Минулого року те саме було, але в липні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні дощі.

Раніше ми повідомляли, що вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.

Також, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки та дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

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