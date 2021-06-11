Смерч, град и затопленные дома: непогода в Украине не утихает всю неделю

В течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

О том, какими были ливни на территории Украины на этой неделе - в материале РБК-Украина.

Днепр

Во вторник, в разных участках города прошел сильный ливень с грозами, местами - с градом.

Кроме того, в районе улицы Космической жителей Днепра видели смерч. Видео публиковали в соцсетях.

Кроме того, из-за дождей, которые продолжаются в городе уже около 10 дней, затоплены дворы и дома. Спасатели продолжают откачивать воду.

По состоянию на утро 11 июня, остались подтопленными 54 дворов и 7 жилых домов.

Фото: в Днепре затопило дома (dp.dsns.gov.ua)

Харьков

В Харькове во вторник дождь с градом прошел на Алексеевке, ХТЗ, проспекте Гагарина, Одесской и в других районах города.

Ливень сопровождался сильным ветром. Град выпал размером с перепилиное яйцо.

Фото: (t.me/hueviykharkov)

Кроме того, дождь залил улицы возле Южного вокзала - Коцарскую и Дмитровскую, Маршала Конева, Большую Панасовскую. Затопило некоторые торговые павильоны.

По улицам "плавали" машины. А жители дома на улице Тринклера, 7 в социальных сетях опубликовали видео затопленного подъезда.

Черновцы

В городе 9 июня был ливень с градом, который изувечил автомобили.

Молния попала в городскую больницу и разрушила крышу и повредила технику. Мощная непогода бушевала полчаса, но было много неприятных последствий.

Ситуация по Украине

По состоянию на утро 11 июня, без электричества остались 47 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Винницкая - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганская - 4.

Синоптики на ближайшие дни также прогнозируют дожди с грозами. С понедельника ситуация может улучшиться и дожди начнут отступать.