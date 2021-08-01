В курортном Бердянске пляжи завалило тоннами водорослей: к расчистке привлекли бульдозеры (фото)

Так, водоросли появились из-за того, что изменилось направление ветра. Поэтому сейчас водоросли заполонили практически все пляжи в Бердянском заливе.

Как рассказали туристы, в 10-15 метрах от берега травы уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще пройти. Вследствие этого, арендаторы пляжей за свой счет нанимают бульдозеры и расчищают побережье.

Отмечается, что подобная ситуация с водорослями наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка. Однако, там арендаторы пляжей пока с уборкой морской травы не спешат.

Фото: пляжи в Бердянске все в водорослях (pro.berdiansk.biz)