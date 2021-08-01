У курортному Бердянську пляжі завалило тоннами водоростей: до розчищення залучили бульдозери (фото)

Так, водорослі з'явились через те, що змінився напрям вітру. Тому зараз водорості заполонили практично всі пляжі у Бердянській затоці.

Як розповіли туристи, за 10-15 метрів від берега трави вже немає, але цю відстань до чистої води треба ще пройти. Внаслідок цього, орендатори пляжів своїм коштом наймають бульдозери та розчищають узбережжя.

Зазначається, що подібна ситуація з водоростями спостерігається і на пляжах мікрорайону Слобідка. Однак, там орендатори пляжів поки з прибиранням морської трави не поспішають.

Фото: пляжі у Бердянську всі у водоростях (pro.berdiansk.biz)