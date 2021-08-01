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У курортному Бердянську пляжі завалило тоннами водоростей: до розчищення залучили бульдозери (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Бердянську узбережжя біля моря вкрилося тоннами зелених водоростей. Аби їх позбутися, люди застосовують бульдозери.

Про це пише PRO.berdyansk.

Так, водорослі з'явились через те, що змінився напрям вітру. Тому зараз водорості заполонили практично всі пляжі у Бердянській затоці.

Як розповіли туристи, за 10-15 метрів від берега трави вже немає, але цю відстань до чистої води треба ще пройти. Внаслідок цього, орендатори пляжів своїм коштом наймають бульдозери та розчищають узбережжя.

Зазначається, що подібна ситуація з водоростями спостерігається і на пляжах мікрорайону Слобідка. Однак, там орендатори пляжів поки з прибиранням морської трави не поспішають.

Фото: пляжі у Бердянську всі у водоростях (pro.berdiansk.biz)

Раніше ми повідомляли, що на українських курортах нові неприємності після негоди.

А також розповідали про те, що туристи показали "правдиве" відео про навалу медуз на Азовському морі.

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Бердянськ