Медуз больше нет? На украинских курортах новые неприятности после непогоды
Сильный шторм на Азовском море на прошлой неделе, а также буря в Одессе привели к тому, что на побережье отдыхающих ждут теперь новые сюрпризы от природы.
Какая ситуация с медузами и водорослями сейчас на морских курортах Украины – читайте ниже.
Азовское море
На побережье Азовского моря после шторма стало намного приятнее – температура воздуха немного опустилась, а медуз стало намного меньше. Туристы рассказали, что в Кирилловке вода стала чистая и на пляжах медузы попадаются очень редко. А вот вода очень теплая и купаться в ней теперь приятно.
Чистое Азовское море 26 июля
Туристы в Бердянске тоже сообщают, что медуз стало намного меньше и плавать в воде стало безопасно.
Море возле Бердянска (Фото: pro.berdiansk.biz)
Однако не все пляжи Азовского моря настолько чистые. Отдыхающие из других курортных городков говорят, что медуз все равно очень много.
Черное море
А вот туристам в Одессе после сильной бури и высоких температур воздуха купаться в море теперь неприятно – все побережье оккупировал толстый слой водорослей и мха. У берега вода похожа на жуткое болото.
На видео, которое отдыхающие разместили в сети, видно, что в воде полно мула, водорослей и другой растительности. Все это прибивается к берегу волнами и купаться в воде невозможно.
Стоит отметить, что сейчас в Черном море период цветения водорослей и по всему побережью можно заметить, что вода стала мутная и с зеленоватым оттенком.
Море в Одессе с водорослями
Напомним, ранее мы писали о том, где на курортах Украины находятся безлюдные пляжи.
А также рассказывали о том, что туристы показали "правдивое" видео о нашествии медуз на Азовском море.