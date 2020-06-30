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В Киеве заметили дорогущее авто на крымских номерах: красиво и патриотично (фото)

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 13:27
В Киеве заметили дорогущее авто на крымских номерах: красиво и патриотично (фото)
В Киеве засветилось дорогое авто (коллаж РБК-Украина)

В Киеве возле супермаркета заметили новый Mercedes-AMG G63 2020

В Киеве возле супермаркета АТБ припарковали очень дорогой автомобиль. Возле магазина заметили новый Mercedes-AMG G63 2020, который также имеет нестандартные номера. Фото дорогой машины опубликовали в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

"Сокровище наших дней - Кубарь на Крымских номерах, ещее и на каких.
Во-первых, эксклюзивно-красиво. Во-вторых, патриотично", - подписали фото в соцсети.

Отметим, что стоимость такого красавца стартует от 170 тысяч евро. Mercedes-AMG G63 является топовой моделью в линейке нового "Гелендвагена", который выпускается с 2018 года. Внедорожник оснащается 4,0-литровым твин-турбо V8 на 585 л.с.; разгон до 100 км/ч составляет 4,5 сек, максимальная скорость – 250 км/ч.

Крымские номера на авто относятся к новой серии АК.

В Киеве заметили дорогущее авто на крымских номерах: красиво и патриотично (фото)В Киеве заметили новый "Гелик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

Пользователи сети отреагировали на элитное авто возле АТБ.

  • Красавец, чисто за АК двойное уважение. 90% уже сменили прописку.
  • АТБ на заднем фоне выглядит эпично.
  • Да, да на крымских вообще редкость встретить, хотя бы что-то.

Как мы ранее писали, журналисты показали, как в Киеве "издеваются" над водителями-нарушителями.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевавтомобили
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