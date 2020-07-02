ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На курорті під Одесою помітили парковку елітних авто: Монако відпочиває

STYLERЖиття    02.07.2020 - 09:51
На курорті під Одесою помітили парковку елітних авто: Монако відпочиває
Під Одесою помітили дорогі авто (колаж РБК-Україна)

В Одеській області на курорті помітили купу дорогих авто

В Одеській області на курорті місцеві жителі помітили на парковці цілий фешенебельний автопарк. Хоча це не столиця, але вартість припаркованих автомобілів оцінюється більше, ніж півмільйона доларів.

Як повідомляє видання "Топжир", знімок прислав один з читачів під час відпочинку. Він зазначає, що більшість автомобілів на київських номерах.

На курорті під Одесою помітили парковку елітних авто: Монако відпочиваєНа курорті під Одесою помітили парковку елітних авто: Монако відпочиваєПід Одесою помічені елітні авто (фото: topgir.com.ua)

Зліва на право розташувалися: Porsche Cayenne, Brabus G500 4×42, Bentley Bentayga, кабріолет Aston Martin DB11, новий Jaguar F-Type R 2020.

Судячи з усього, готель користується попитом серед багатих українців. Причому, особливо в карантин, коли провести вихідні за кордоном досить проблематично.

Відзначимо, що на минулих довгих вихідних з нагоди Дня Конституції в Одесі був справжній аншлаг. Працювали бари, нічні, клуби, ресторани, а в самому місті спостерігалося багато киян. Про соціальну дистанцію люди забули, маски практично ніде не надягали.

Як ми раніше писали, у Києві помітили дорогуще авто на кримських номерах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Одеса
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся