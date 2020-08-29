На курорте под Одессой случайно нашли огромную мину на переполненном пляже (видео)

В курортном Черноморске в море обнаружили мину времен Второй мировой войны, после чего многолюдный пляж оцепили и вытащили снаряд из воды.

Опасную находку 29 августа удалось обнаружить совершенно случайно - водолазы наткнулись на нее при тренировочном погружении на центральном пляже города. Об этом передает местный телеканал IT3.

На место сразу же вызвали сотрудников службы спасения. Саму территорию пляжа, на котором в выходной день отдыхало большое количество людей, оцепили. Пляжников и прохожих в округе 500 метров в срочном порядке вывели из зоны опасности.

В Черноморске на центральном пляже обнаружили мину (Фото: Telegram-канал "Одесса Info")

Очевидцы сняли происходящее на видео, после чего кадры опубликовали в сети.

Подводную мину увезли с пляжа саперы для обезвреживания.

Видео: В Черноморске на пляже в воде обнаружили мину времен Второй мировой войны

Ранее сообщалось, что летом в Киеве возле рынка "Петровка" обнаружили мины, в случае взрыва которых последствия могли бы быть ужасными.

Напомним также, что недавно в курортной зоне Одессы нашли 265 боеприпасов времен Второй мировой войны.