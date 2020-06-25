В Киеве возле рынка "Петровка" обнаружили мины

Фото: аварийная газовая служба (facebook.com/kyivgaz.ua)

Сейчас монтажные работы в связи с находкой прекращены

Сегодня, 25 июня, в Киеве на улице Степана Бандеры строители обнаружили три минометных боеприпаса. На место находки прибыли спасатели, полиция и саперы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

Как сообщается, рабочие во время земельных работ на объекте, который находится возле рынка "Петровка" и газозаправочной станции, нашли минометные боеприпасы. В ведомстве отмечают, что в случае взрыва последствия могли бы быть ужасными.

Фото: найдены минометные снаряды (facebook.com/kyivgaz.ua)

В настоящее время монтажные работы в связи с находкой прекращены.

Напомним, в Винницкой области во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Также ранее сообщалось, что в подвальном помещении Харьковского апелляционного суда обнаружили боевой снаряд.

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Автор: Андрей Козловский