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На курорті під Одесою випадково знайшли величезну міну на переповненому пляжі (відео)

Автор: Володимир Костирін

Відпочиваючих евакуювали з пляжу і вивели на 500 метрів із зони небезпеки

В курортному Чорноморську в морі виявили міну часів Другої світової війни, після чого багатолюдний пляж оточили та витягли снаряд з води.

Небезпечну знахідку 29 серпня вдалося виявити абсолютно випадково - водолази наткнулися на неї при тренувальному зануренні на центральному пляжі міста. Про це передає місцевий телеканал IT3.

На місце одразу ж викликали працівників служби порятунку. Саму територію пляжу, на якому у вихідний день відпочивала велика кількість людей, оточили. Пляжників і перехожих в окрузі 500 метрів в терміновому порядку вивели із зони небезпеки.

В Чорноморську на центральному пляжі знайшли міну (Фото: Telegram-канал "Одеса Info")

Очевидці зняли те, що відбувається, на відео, після чого кадри опублікували в мережі.

Підводну міну вивезли з пляжу сапери для знешкодження.

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Відео: В Чорноморську на пляжі у воді знайшли міну часів Другої світової війни

Раніше повідомлялося, що влітку у Києві біля ринку "Петрівка" знайшли міни, у разі вибуху яких наслідки могли б бути жахливими.

Нагадаємо також, що нещодавно в курортній зоні Одеси знайшли 265 боєприпасів часів Другої світової війни.

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