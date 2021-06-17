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На курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч: видео стихии

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Одесская область, Четверг 17 июня 2021 19:47
На курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч: видео стихии Коллаж РБК-Украина: возле Одессы пронесся смерч в море
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой возле побережья курортного Черноморска пронесся огромный смерч прямо над морем. Стихию сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Ролик 17 июня опубликован в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Сегодняшняя непогода особо прошлась по южным регионам Украины, и в ряде городов наделала немало бед. Черноморску повезло больше - курорт чуть южнее Одессы ненастье не тронуло, и даже подарило в возможность полюбоваться зрелищным мезо-ураганом.

Смерч образовался прямо в Черном море, и к берегу не приближался. Впрочем, в это время недалеко от атмосферного вихря находился корабль.

На курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч: видео стихии

В море возле Одессы пронесся смерч 17 июня (фото: t.me/odhello)

"Хобот" смерча имел форму почти ровного треугольника, а сам "гриб" буквально слился с огромным облаком в небе, поэтому природное явление внешне казалось исполинским, и даже напоминало по своим очертаниям ядерный взрыв.

Видео: возле Черноморска образовался огромный смерч над морем 17 июня

Отметим, что на днях мощный смерч пронесся в селе Широкое Запорожской области - стихия тогда была более агрессивная, и вихри срывали с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.

Ранее сообщалось, что ночью 17 июня в Мариуполе разбушевалась непогода из-за сильной грозы с крупным градом и мощными порывами ветра. Появилось видео и фото последствий стихии.

Также мы писали о том, что сегодня курортная Кирилловка ушла под воду из-за сильных ливней.

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