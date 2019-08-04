На курорте Кирилловка прошел мощнейший шторм: отдыхающие в шоке (фото)

На любимом украинцами курорте Кирилловка в Запорожской области прошел сильнейший шторм. Туда дошел циклон, который принес в Украину сильные дожди, ветер и похолодание. Туристам, которые приехали в отпуск в это время, не повезло. Фотографии стихии опубликовало издание "РИА Мелитополь".

Фото: Шторм в Кирилловке (ria-m.tv)

Синоптики сообщают, что плохая погода на украинском курорте будет бушевать до 6 августа, вторника.

Фото: Шторм в Кирилловке (ria-m.tv)

Шторм оставил от пляжа только узкую полоску, купаться на пляжах, естественно, запрещено.

Напомним, по прогнозу синоптиков, активный циклон принесет в южные, восточные, а также Днепропетровскую и Кировоградскую области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 22 м/сек, местами порывы будут достигать 30 м/сек.

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Перед этим в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.