На курорті Кирилівка пройшов потужний шторм: відпочиваючі в шоці (фото)

На улюбленому українцями курорті Кирилівка Запорізької області пройшов сильний шторм. Туди дійшов циклон, який приніс в Україну сильні дощі, вітер і похолодання. Туристам, які приїхали у відпустку в цей час, не пощастило. Фотографії стихії опублікувало видання "РИА Мелітополь".

Фото: Шторм в Кирилівці (ria-m.tv)

Синоптики повідомляють, що погана погода на українському курорті вируватиме до 6 серпня, вівторка.

Фото: Шторм в Кирилівці (ria-m.tv)

Шторм залишив від пляжу тільки вузьку смужку, купатися на пляжах, природно, заборонено.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, активний циклон принесе в південні, східні, а також Дніпропетровську і Кіровоградську області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 22 м/сек, місцями пориви сягатимуть 30 м/сек.

Читайте також потужна злива в Одесі залив вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч.

Перед цим у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.