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На курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочиваючих: захоплююче відео

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Херсонська область, Вівторок 22 червня 2021 19:11
На курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочиваючих: захоплююче відео Колаж РБК-Україна: дельфіни в морі закружляли біля людей на курорті під Херсоном
Автор: Володимир Костирін

На курорті під Херсоном зняли на відео "танець" дельфінів в Чорному морі біля відпочиваючих в декількох метрах від берега - грайливі ссавці підпливали близько до людей, кружляли у воді та викликали захват у туристів.

Кадри опублікувала Інна Комаренко у своєму Facebook.

Дівчина зазначила, що забави дельфінів спостерігали відпочиваючі на пляжі на базі "Корабел" в Лазурному.

Уточнюється, що ролик був знятий минулого літа, але від цього відео не стало менш милим, і за цей час зібрало масу перепостів.

Дельфінів на цьому курорті нерідко можна бачити саме в ранкові години, коли на пляжі мало людей.

"Троє туристів помітили, як далеко пливе сім'я дельфінів, після чого тут же побігли до них. Взявши з собою телефон, вони зайшли в море по коліно і почали знімати на відео. Спочатку це були ледь помітні на горизонті плавники, які, як очікувалося, ось-ось пропливуть повз. Але тут відбувається щось несподіване", - розповіла дівчина.

Так, дельфіни стали дуже близько підпливати до людей, і вдалося зняти на відео, як ці морські тварини здійснюють запаморочливі "танці" на спині.

"Як зазначає одна з дівчат, це було настільки швидко і несподівано, що та мало не випустила з рук телефон, коли зловила в кадр дельфіна, що обертається в пару метрах від неї. Інші очевидці додають, що ссавці навіть окропили одяг дівчат - так близько дельфіни наблизилися до відпочиваючих", - йдеться в публікації.

Відео: дельфіни влаштували танці біля відпочиваючих на курорті під Херсоном

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом відпочиваючі врятували дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Маленького дельфіна перенесли на руках на морську сторону і випустили у воду.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину - хлопчикові наклали шви, а сам інцидент отримав несподівану розв'язку.

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Чорне море курорт Херсонская область
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