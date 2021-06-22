На курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочиваючих: захоплююче відео

На курорті під Херсоном зняли на відео "танець" дельфінів в Чорному морі біля відпочиваючих в декількох метрах від берега - грайливі ссавці підпливали близько до людей, кружляли у воді та викликали захват у туристів.

Дівчина зазначила, що забави дельфінів спостерігали відпочиваючі на пляжі на базі "Корабел" в Лазурному.

Уточнюється, що ролик був знятий минулого літа, але від цього відео не стало менш милим, і за цей час зібрало масу перепостів.

Дельфінів на цьому курорті нерідко можна бачити саме в ранкові години, коли на пляжі мало людей.

"Троє туристів помітили, як далеко пливе сім'я дельфінів, після чого тут же побігли до них. Взявши з собою телефон, вони зайшли в море по коліно і почали знімати на відео. Спочатку це були ледь помітні на горизонті плавники, які, як очікувалося, ось-ось пропливуть повз. Але тут відбувається щось несподіване", - розповіла дівчина.

Так, дельфіни стали дуже близько підпливати до людей, і вдалося зняти на відео, як ці морські тварини здійснюють запаморочливі "танці" на спині.

"Як зазначає одна з дівчат, це було настільки швидко і несподівано, що та мало не випустила з рук телефон, коли зловила в кадр дельфіна, що обертається в пару метрах від неї. Інші очевидці додають, що ссавці навіть окропили одяг дівчат - так близько дельфіни наблизилися до відпочиваючих", - йдеться в публікації.

Відео: дельфіни влаштували танці біля відпочиваючих на курорті під Херсоном