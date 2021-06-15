Под Николаевом отдыхающие спасли дельфиненка: милое видео
Коллаж РБК-Украина: отдыхающие спасли дельфиненка под Николаевом
В воскресенье, 13 июня, на Кинбурнской косе Николаевской области отдыхающие увидели дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Они спасли малыша.
Об этом случае сообщил фотограф Александр Заклецкий на своей странице в Facebook
"Спасение дельфиненка Азовки. На Кинбурнской косе нашли дельфиненка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", - говорится в сообщении.
Пользователи сети прокомментировали спасение млекопитающего.
- Молодцы;
- Браво;
- Достойный поступок!!! Уважение вам!!!
- Уже три раза пересматриваю, как это мило;
- За где-то лет 7 много вытаскивали с берега, то в сетке просто дохляков;
- Это невероятно здорово! Красивая девушка спасает дельфиненка!!! Спасибо!!! Верю в человечество!
- Такой маленький дельфиненок! Надеюсь он найдет свою семью! Вы молодцы!
- Какая красота!
- Я вами горжусь
- Господа! Будьте внимательны и осторожны! Дельфин может быть больным - поэтому в любом случае заботьтесь о собственной безопасности!
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