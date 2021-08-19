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На курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут

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Бердянськ, Четвер 19 серпня 2021 16:42
На курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут Колаж РБК-Україна: в Бердянську охоронець клубу вдарив жінку
Автор: Роман Мирончук

У Бердянську Запорізької області охоронець клубу "Барракуда" сильним ударом відправив жінку в нокаут. Інцидент стався, коли між ними була якась розмова і в один момент жінка вдарила його по обличчю. Чоловік вирішив відповісти.

Відео конфлікту опублікував Telegram-канал "Zабор Запоріжжя".

На відео видно, як вони розмовляють, потім вона дає йому ляпаса і отримує відповідь. При цьому чоловік вдарив її два рази. Після останнього удару вона впала на землю.

Нагадаємо, в одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку ногою, коли вона виходила з салону. Пасажира витягнули з маршрутки і почали його бити руками і ногами.

Винуватець інциденту намагався швидко втекти звідти, і на прощання отримав ще кілька стусанів.

При цьому постраждалу кілька пасажирів заспокоювали неподалік маршрутки. Люди кажуть, що все відбулося в 168 маршрутці 16 серпня.

Ми також писали про те, що в Києві троє підлітків накинулися на літнього чоловіка. Малолітні хулігани почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.

Неясно, що послужило агресією з боку підлітків. Вони також кидалися на жінку, яка зробила їм зауваження за напад на чоловіка.

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