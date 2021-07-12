На курорті Азовського моря навала медуз: їх вивозять тачками (відео)

У Приморському посаді Запорізької області відпочиваючих на Азовському морі атакує навала медуз. Їх так багато, що туристи змушені самі їх збирати і відвозити від берега.

На кадрах видно, що відпочиваючі дістають морських тварин з води і складають у велику купу. Відпочиваючі повідомляють, що через мертві медузи по пляжу розноситься сморід. Люди всіма силами намагаються від них позбутися.

Де на Азовському морі немає медуз

Також у виданні розповіли, де на Азовському морі практично немає жодної медузи. Відзначається, що їх немає в Приморську Запорізької області. Там в морі плавають лише кілька особин. Доказ цього можна побачити на одному з відео.