На курортах Украины усиливают карантин: что будет запрещено

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В двух курортных областях Украины усилили карантинные мероприятия с 22 июня

В Украине с 22 июня начали ужесточать карантинные меры в связи с ростом количества инфицированных COVID-19. Соответствующие решения приняли комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в двух курортных областях – Одесской и Запорожской.

"С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы запрещается пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации", - сообщили в Одесском горсовете.

Также в Одессе запретили посещать образовательные учреждения в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме ВНО, вступительных экзаменов, едином вступительном экзамене по иностранному языку и другим общеобразовательным мероприятиям.

Кроме того, запрещено:

Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и иных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Дистанция должна быть не менее 1,5 метра.

Деятельность детских заведений оздоровления и отдыха.

Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом всех видов в количестве больше, чем мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Маски и респираторы – обязательны.

Осуществление розничной стихийной торговли на пляжах Одессы и рекреационных зонах, а арендаторы пляжа обязаны обеспечить 1,5 метра между шезлонгами.

В ресторанах расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра. Размещаться могут не более 4 человек.

Владельцев предприятий и компаний призвали ввести гибкий режим рабочего времени, чтобы избежать скопления людей в транспорте в час пик.

В Запорожской области также приняли решение продлить карантин до 31 июля и сообщили о запретах:

Находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

Находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Находиться в учебных заведениях в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях.

Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади;

Работа детских учреждений оздоровления и отдыха.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области продлили карантин и запустили транспорт.

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Автор: Анна Шиканова