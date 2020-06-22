На курортах України посилюють карантин: що буде заборонено

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

У двох курортних областях України посилили карантинні заходи з 22 червня

В Україні з 22 червня почали посилювати карантинні заходи у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих на COVID-19. Відповідні рішення прийняли комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у двох курортних областях – Одеській і Запорізькій.

"З метою протидії поширенню коронавирусной хвороби COVID-19 на території міста Одеси забороняється перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації", - повідомили в Одеській міськраді

Також в Одесі заборонили відвідувати освітні установи в групах понад 10 осіб, крім участі в державній підсумковій атестації у формі ЗНО, вступних іспитів, єдиному вступному іспиті з іноземної мови та інших загальноосвітніх заходів.

Крім того, заборонено:

Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участі більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі чи території. Дистанція повинна бути не менше 1,5 метра.

Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом усіх видів у кількості більше, ніж місць для сидіння, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу. Маски та респіратори – обов'язкові.

Здійснення роздрібної стихійної торгівлі на пляжах Одеси та рекреаційних зонах, а орендарі пляжу зобов'язані забезпечити 1,5 метра між шезлонгами.

В ресторанах відстань між столами повинна складати не менше 1,5 метра. Розміщуватися можуть не більше 4 осіб.

Власників підприємств і компаній закликали ввести гнучкий режим робочого часу, щоб уникнути скупчення людей в транспорті в годину пік.

У Запорізькій області також прийняли рішення продовжити карантин до 31 липня та повідомили про заборони:

Перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Перебувати в навчальних закладах в групах понад 10 осіб, крім участі в державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнє незалежне оцінювання, вступних випробуваннях.

Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участі більше однієї людини на 5 кв. метрів площі;

Робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області продовжили карантин і запустили транспорт.

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Автор: Анна Шиканова