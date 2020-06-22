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Во Львовской области продлили карантин и запустили транспорт

Новости » Общество     22.06.2020 - 19:58
Во Львовской области продлили карантин и запустили транспорт
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Глава ОГА отметил, что карантин в регионе не осляюбляют

Во Львовской области карантинные меры продлили до 30 июня. На эту же дату назначено следующее заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, где будет "определяться дальнейшая судьба карантина".

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

Кроме того, на заседании комиссия приняла решение возобновить пассажирские перевозки, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Областная комиссия сформировала особые правила для возобновления перевозок. В частности, запрещено находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, а количество пассажиров не может превышает количество сидячих мест.

При этом глава ОГА Максим Козицкий заявил, что карантин в области не ослаблен, а разрешение на перевозку вызвано тем, что тысячи людей ежедневно из области едут на работу во Львов, что вызывает значительное скопление людей, порождает функционирования нелегальных перевозок.

Напомним, с 22 июня вступила в силу новая методология оценивания эпидемиологической ситуации в регионах.

Кроме того, в Украине подтвердили 681 новый случай коронавируса, из которых 200 - во Львовской области.

Добавим, что в Минздраве назвали причину вспышки COVID-19 во Львовской области.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Львовская областькарантинтранспорт
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