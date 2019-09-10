Курорт Кирилловка снова атакуют медузы: в сеть попало видео

Фото: Кирилловка (kirillovka ks ua)

На популярном украинском курорте до сих пор тепло и комфортно, но в воде плавают медузы

Курорт Кирилловка, на котором недавно пронесся мощный шторм, в Запорожской области остается популярным даже в сентябре, там до сих пор отличная погода - светит солнце и можно купаться. Единственное, что омрачает отдых туристов - это нашествие медуз, которые снова вернулись на теплый берег моря. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам местных жителей, в этом году эти обитатели моря бьют все рекорды по своей численности.

Полчища медуз на морском побережье показали в новом видео. На кадрах видно сотни медуз, которых волнами вынесло на берег. В воде по-прежнему остаются тысячи их собратьев. Есть среди них и ядовитые, например, медуза корнерот.

Видео: Медузы в Кирилловке (YouTube/PAVUK)

Как мы ранее писали, на днях в Кирилловке было замечено много отдыхающих, которые загорали на пляжах и наслаждались бархатным сезоном.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке установили погодную станцию. Станция передает данные о погоде каждые пять минут и отображает их в реальном времени. Информация будет показана на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".