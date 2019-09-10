Курорт Кирилівка знову атакують медузи: у мережу потрапило відео

Фото: Кирилівка (kirillovka ks ua)

На популярному українському курорті досі тепло і комфортно, але у воді плавають медузи

Курорт Кирилівка, на якому нещодавно пронісся потужний шторм, в Запорізькій області залишається популярним навіть у вересні, там досі відмінна погода - світить сонце і можна купатися. Єдине, що затьмарює відпочинок туристів - це нашестя медуз, які знову повернулися на теплий берег моря. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами місцевих жителів, в цьому році ці мешканці моря б'ють всі рекорди по своїй чисельності.

Зграї медуз на морському узбережжі показали в новому відео. На кадрах видно сотні медуз, яких винесло хвилями на берег. У воді, як і раніше, залишаються тисячі їхніх побратимів. Є серед них і отруйні, наприклад, медуза корнерот.

Відео: Медузи у Кирилівці (YouTube/PAVUK)

Як ми раніше писали, днями в Кирилівці було помічено багато відпочиваючих, які засмагали на пляжі і насолоджувалися оксамитовим сезоном.

Раніше повідомлялося про те, що в Кирилівці встановили погодну станцію. Станція передає дані про погоду кожні п'ять хвилин і відображає їх у реальному часі. Інформація буде показана на сайті НИАП "Кирилівка.Укр".