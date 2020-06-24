Курорт Буковель затопило: вместо дорог текут реки (видео)

На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт. Туристы снимали ненастье на видео.

Возле Микуличина смыло мост, из-за этого нет сообщения по дороге Яремче-Буковель. Об этом сообщает "24 канал".

Буковель ушел под воду (видео: YouTube)

На видео видно, как курортные домики стоят в воде, а возле них очень быстро течет река, которая сбегает по центральным аллеям Буковеля.

Буковель ушел под воду (видео: YouTube)

Стоит отметить, что во Львовской области река тоже вышла из берегов из-за чего в селе Заречном Стрыйского района были затоплены коло 100 домов и 105 нежилых сооружений.

Также затопило 2 продуктовых магазина, недействующую школу, ветеринарный пункт и клуб-библиотеку. Спасателям удалось спасти трех человек. Один из них обратился за помощью к медикам, у него было состояние шока.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за непогоды затоплены 50 населенных пунктов. Чтобы эвакуировать людей были привлечены более сотни сотрудников полиции и спасательных служб, а также задействованы вертолеты ГСЧС.

По словам советника главы МВД Арсена Авакова Ивана Варченко, непогода будет длиться еще несколько дней. При этом дополнительные осложнения могут возникнуть из-за осадков.