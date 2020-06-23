На Закарпатье из-за непогоды затоплены 50 населенных пунктов

Фото: непогода на Закарпатье (facebook com MNSCHE)

Местные власти вместе со спасателями сами занимаются эвакуацией людей

На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов. Для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб, а также вертолеты ГСЧС.

Об этом заявил советник главы МВД Арсена Авакова Иван Варченко в эфире "Украина 24".

По его словам, по прогнозам спасателей, непогода продлиться еще несколько дней. При этом осадки могут принести дополнительные осложнения.

Варченко также добавил, что местные органы власти сами занимаются эвакуацией людей совместно с сотрудниками ГСЧС.

"Имеем информацию по Украине о более 50 населенных пунктах, пострадавших в той или иной мере. Речь идет о сотнях людей, если мы говорим об эвакуации. Речь идет о наиболее пострадавших районах, где людей ждет опасность", - заявил он.

Напомним, из-за непогоды в Ивано-Франковской области ограничено движение по двум трассам.

Кроме того, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

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Автор: РБК-Украина