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Курка качаторе: рецепт італійського мисливського рагу

Середа 19 червня 2024 18:35
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Курка качаторе: рецепт італійського мисливського рагу Як готувати рагу по-італійськи (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Куряче рагу качаторе - не просто італійська страва, а певна ідея - адже рагу готували з того, що було впольовано, додаючи овочі та спеції, які мали вдома. Томатна паста разом з приправами перетворюється на густий, насичений соус, який, разом з овочами, чудово доповнює ніжне м'ясо протушкованої курятини.

Про те, як готувати рагу качаторе з курятиною по-італійськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Taste.

Що потрібно для рагу по-італійськи

Для того, щоб приготувати цю поживну і смачну страву з курятиною, потрібні такі інгредієнти:

  • курячі гомілки - 6 шт.;
  • курячі стегна - 6 шт.;
  • курячий бульйон - 150 мл;
  • панчета - 150 г;
  • печериці - 125 г;
  • цибуля (велика)- 1 шт.;
  • морква - 2 шт.;
  • селера - 2 стебла;
  • часник - 3 зубчики
  • оливки (без кісточок) - 1 склянка;
  • сухе біле вино - 100 мл;
  • бальзамічний оцет - 1 ст. л.;
  • томатна паста - 800 г;
  • свіжий розмарин (подрібнений) - 1 ст. л.;
  • лавровий лист - 1 шт.;
  • цукор - 1/2 ч. л.;
  • олія - 3 ст. л.;
  • петрушка - до смаку.

Як готувати рагу качаторе

Підготуйте продукти до готування. Помийте курячі гомілки та стегенця, обріжте зайвий жир, видаліть шкірку на гомілках. Зачекайте, доки з м'яса стече вода.

Варто зазначити, що замість гомілок та стегенець також можна взяти курячу грудку або навіть філе - проте їх ліпше розрізати на менші шматочки.

Помийте печериці, моркву і селеру. Гриби наріжте пластинками, моркву очистьте і, разом з селерою, наріжте невеликими кубиками.

З оливок без кісточок злийте рідину, за бажанням їх можна розрізати навпіл. Очистьте і подрібніть цибулю, часник очистьте і розчавіть.

Панчету - італійський м'ясний продукт з свинячої грудинки - наріжте кубиками. Панчету також можна замінити на звичайний бекон або шинку.

Розігрійте олію у глибокій пательні на середньому вогні. Викладіть курячі гомілки та курячі стегна і смажте, поки вони не підрум'яняться.

Після цього перекладіть на тарілку і відставте в сторону. Пересипте до пательні цибулю, селеру, моркву та панчету і готуйте на повільному вогні протягом 5 хвилин, поки цибуля не стане м'якою. Тоді додайте до інгредієнтів часник і гриби та готуйте ще протягом хвилини.

Поверніть до пательні курку, додайте вино і доведіть рідину до кипіння. Дайте вину покипіти протягом 1-2 хвилин.

Після цього додайте помідори, цукор, оцет, розмарин, лавровий лист і бульйон. Доведіть рагу до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте страву, накривши кришкою, протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Потім додайте оливки і тушкуйте ще протягом 10 хвилин.

Витягніть курятину і розкладіть шматочки по тарілках, а соус з овочами протушкуйте ще протягом 5-6 хвилин, після чого рівномірно розподіліть по м'ясу. Зверху присипте страву подрібненою митою петрушкою.

До речі, раніше ми розповідали, як готувати картопляну запіканку Пармантьє з морепродуктами.

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