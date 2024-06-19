Курица качаторе: рецепт итальянского охотничьего рагу
Куриное рагу качаторе - не просто итальянское блюдо, а определенная идея - ведь рагу готовили из того, что было добыто на охоте, добавляя имевшие дома овощи и специи. Томатная паста вместе с приправами превращается в густой, насыщенный соус, который вместе с овощами прекрасно дополняет нежное мясо протушенной курятины.
О том, как готовить рагу качаторе с курятиной по-итальянски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Taste.
Что нужно для рагу по-итальянски
Для того чтобы приготовить это питательное и вкусное блюдо с курятиной, нужны следующие ингредиенты:
- куриные голени - 6 шт.;
- куриные бедра - 6 шт.;
- куриный бульон - 150 мл;
- панчетта - 150 г;
- шампиньоны - 125 г;
- лук (большой) - 1 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- сельдерей - 2 стебля;
- чеснок - 3 зубчика
- оливки (без косточек) - 1 стакан;
- сухое белое вино - 100 мл;
- бальзамический уксус - 1 ст. л.;
- томатная паста - 800 г;
- свежий розмарин (измельченный) - 1 ст. л.;
- лавровый лист - 1 шт.;
- сахар - 1/2 ч. л.;
- масло растительное - 3 ст. л.;
- петрушка - по вкусу.
Как готовить рагу качаторе
Подготовьте продукты для приготовления. Помойте куриные голени и бедра, обрежьте лишний жир, удалите кожицу на голенях. Подождите, пока с мяса стечет вода.
Стоит отметить, что вместо голеней и бедер также можно взять куриную грудку или даже филе - однако их лучше разрезать на меньшие кусочки.
Помойте шампиньоны, морковь и сельдерей. Грибы нарежьте пластинками, морковь очистьте и вместе с сельдереем нарежьте небольшими кубиками.
С оливок без косточек слейте жидкость, по желанию их можно разрезать пополам. Очистьте и измельчите лук, чеснок очистьте и раздавите.
Панчетту - итальянский мясной продукт из свиной грудинки - нарежьте кубиками. Панчетту также можно заменить на обычный бекон или ветчину.
Разогрейте масло в глубокой сковороде на среднем огне. Выложите куриные голени и куриные бедра и жарьте, пока они не подрумянятся.
После этого переложите на тарелку и отставьте в сторону. Пересыпьте в сковороду лук, сельдерей, морковь и панчетту и готовьте на медленном огне в течение 5 минут, пока лук не станет мягким.
Затем добавьте к ингредиентам чеснок и грибы и готовьте еще в течение минуты. Верните в сковороду курицу, добавьте вино и доведите жидкость до кипения. Дайте вину покипеть в течение 1-2 минут.
После этого добавьте помидоры, сахар, уксус, розмарин, лавровый лист и бульон. Доведите рагу до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите блюдо, накрыв крышкой, в течение 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте оливки и тушите еще в течение 10 минут.
Вытащите курятину и разложите кусочки по тарелкам, а соус с овощами протушите еще в течение 5-6 минут, после чего равномерно распределите по мясу. Сверху присыпьте блюдо измельченной мытой петрушкой.
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