Курица качаторе: рецепт итальянского охотничьего рагу

Куриное рагу качаторе - не просто итальянское блюдо, а определенная идея - ведь рагу готовили из того, что было добыто на охоте, добавляя имевшие дома овощи и специи. Томатная паста вместе с приправами превращается в густой, насыщенный соус, который вместе с овощами прекрасно дополняет нежное мясо протушенной курятины.

О том, как готовить рагу качаторе с курятиной по-итальянски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Taste .

Что нужно для рагу по-итальянски

Для того чтобы приготовить это питательное и вкусное блюдо с курятиной, нужны следующие ингредиенты:

куриные голени - 6 шт.;

куриные бедра - 6 шт.;

куриный бульон - 150 мл;

панчетта - 150 г;

шампиньоны - 125 г;

лук (большой) - 1 шт.;

морковь - 2 шт.;

сельдерей - 2 стебля;

чеснок - 3 зубчика

оливки (без косточек) - 1 стакан;

сухое белое вино - 100 мл;

бальзамический уксус - 1 ст. л.;

томатная паста - 800 г;

свежий розмарин (измельченный) - 1 ст. л.;

лавровый лист - 1 шт.;

сахар - 1/2 ч. л.;

масло растительное - 3 ст. л.;

петрушка - по вкусу.

Как готовить рагу качаторе

Подготовьте продукты для приготовления. Помойте куриные голени и бедра, обрежьте лишний жир, удалите кожицу на голенях. Подождите, пока с мяса стечет вода.

Стоит отметить, что вместо голеней и бедер также можно взять куриную грудку или даже филе - однако их лучше разрезать на меньшие кусочки.

Помойте шампиньоны, морковь и сельдерей. Грибы нарежьте пластинками, морковь очистьте и вместе с сельдереем нарежьте небольшими кубиками.

С оливок без косточек слейте жидкость, по желанию их можно разрезать пополам. Очистьте и измельчите лук, чеснок очистьте и раздавите.

Панчетту - итальянский мясной продукт из свиной грудинки - нарежьте кубиками. Панчетту также можно заменить на обычный бекон или ветчину.

Разогрейте масло в глубокой сковороде на среднем огне. Выложите куриные голени и куриные бедра и жарьте, пока они не подрумянятся.

После этого переложите на тарелку и отставьте в сторону. Пересыпьте в сковороду лук, сельдерей, морковь и панчетту и готовьте на медленном огне в течение 5 минут, пока лук не станет мягким.

Затем добавьте к ингредиентам чеснок и грибы и готовьте еще в течение минуты. Верните в сковороду курицу, добавьте вино и доведите жидкость до кипения. Дайте вину покипеть в течение 1-2 минут.

После этого добавьте помидоры, сахар, уксус, розмарин, лавровый лист и бульон. Доведите рагу до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите блюдо, накрыв крышкой, в течение 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте оливки и тушите еще в течение 10 минут.

Вытащите курятину и разложите кусочки по тарелкам, а соус с овощами протушите еще в течение 5-6 минут, после чего равномерно распределите по мясу. Сверху присыпьте блюдо измельченной мытой петрушкой.