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Не курите на морозе: украинцам дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения

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Среда 22 декабря 2021 21:00
Не курите на морозе: украинцам дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения Фото: в полиции рассказали, что нужно делать, чтобы избежать переохлаждения в мороз (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Украину пришли морозы. При этом в ближайшие дни также будет холодно. Завтра, 23 декабря, ночью будет 14-19 градусов мороза, а днем 5-10. При этом в Карпатах будет еще холоднее.

В Патрульной полиции Украины дали несколько полезных советов касательно того, как избежать переохлаждения и обморожения.

Если вы долго находитесь на улице в мороз, то обязательно каждые полчаса-час входите в теплое помещение, чтобы согреться.

Чтобы усилить кровообращение необходимо двигать руками, пальцами и ногами. При этом не нужно доводить себя до переутомления, поскольку, если вы устанете, то будете быстрее терять тепло.

Не прикасайтесь к металлу голыми руками или языком. В противном случае вы можете обморозить кожу в месте контакта.

Не курите на морозе. Никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность отрицательного воздействия холода.

Будьте осторожны, во время работы с бензином при минусовой температуре. Если топливо попадет на кожу, то возможно обморожение. Поэтому в таких случаях пользуйтесь водонепроницаемыми перчатками.

Избегайте дальних путешествий на автомобиле. Если отложить поездку невозможно, не забудьте с собой взять теплые вещи и термос, в котором будет теплый напиток, но только безалкогольный.

Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения.

Напомним, врач рассказал, кому опасно находиться на сильном морозе.

Ранее медики рассказали, какими напитками опасно согреваться на морозе.

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