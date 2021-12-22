Не курите на морозе: украинцам дали советы, как избежать переохлаждения и обморожения
В Украину пришли морозы. При этом в ближайшие дни также будет холодно. Завтра, 23 декабря, ночью будет 14-19 градусов мороза, а днем 5-10. При этом в Карпатах будет еще холоднее.
В Патрульной полиции Украины дали несколько полезных советов касательно того, как избежать переохлаждения и обморожения.
Если вы долго находитесь на улице в мороз, то обязательно каждые полчаса-час входите в теплое помещение, чтобы согреться.
Чтобы усилить кровообращение необходимо двигать руками, пальцами и ногами. При этом не нужно доводить себя до переутомления, поскольку, если вы устанете, то будете быстрее терять тепло.
Не прикасайтесь к металлу голыми руками или языком. В противном случае вы можете обморозить кожу в месте контакта.
Не курите на морозе. Никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность отрицательного воздействия холода.
Будьте осторожны, во время работы с бензином при минусовой температуре. Если топливо попадет на кожу, то возможно обморожение. Поэтому в таких случаях пользуйтесь водонепроницаемыми перчатками.
Избегайте дальних путешествий на автомобиле. Если отложить поездку невозможно, не забудьте с собой взять теплые вещи и термос, в котором будет теплый напиток, но только безалкогольный.
Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения.
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