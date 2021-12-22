Врач рассказал, кому опасно быть на сильном морозе

В Украину пришли сильные морозы и холода. Но не многие люди знают, что есть те, кому выходить на улицу сейчас очень опасно.

Кому опасны морозы

"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - сообщил он.

Эксперт добавил, что даже у вполне здоровых людей могут быть совсем неприятные ощущения на морозном воздухе. Поэтому одевайтесь по погоде и утепляйтесь.

"Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - отметил медик.

Кому еще опасен мороз

У некоторых людей холодовая аллергия может возникнуть при температуре от минус 10 градусов. У всех людей на морозе немного краснеет и зудит кожа, а если у человека аллергия на мороз, то у него возникает не только покраснение. Кожа начинает чесаться, появляются высыпания по всему телу, отек.