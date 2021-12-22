ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач рассказал, кому опасно быть на сильном морозе

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 13:57
Врач рассказал, кому опасно быть на сильном морозе Кому нельзя находиться на морозе (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину пришли сильные морозы и холода. Но не многие люди знают, что есть те, кому выходить на улицу сейчас очень опасно.

Медик Андрей Тяжельников сообщил, кому категорически нельзя промерзать на холоде, пишет РИА Новости.

Кому опасны морозы

"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - сообщил он.

Эксперт добавил, что даже у вполне здоровых людей могут быть совсем неприятные ощущения на морозном воздухе. Поэтому одевайтесь по погоде и утепляйтесь.

"Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - отметил медик.

Кому еще опасен мороз

У некоторых людей холодовая аллергия может возникнуть при температуре от минус 10 градусов. У всех людей на морозе немного краснеет и зудит кожа, а если у человека аллергия на мороз, то у него возникает не только покраснение. Кожа начинает чесаться, появляются высыпания по всему телу, отек.

Как мы писали ранее, названы продукты, которые опасно есть на морозе.

Читайте РБК-Украина в Google News
морозы
LITE
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей