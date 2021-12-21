Врачи выяснили, какими напитками опасно согреваться на морозе

Врачи рассказали, какие напитки лучше не использовать для согрева в морозную погоду, чтобы не навредить своему здоровью и не подвергнуть себя еще большей опасности.

Врачи говорят, что по сути ни один напиток на морозе согреть не может. Да, может появиться ощущение тепла, но организму теплее от этого не станет.

А вот спиртные напитки: водка, коньяк, вино и даже "слабоалкоголка" не только не согреют, но охладят еще больше. Поэтому о таком способе согрева уж точно нужно забыть.

"Многие уверены, что лучший способ согреться на морозе - немного выпить. И это - одно из самых популярных заблуждений. Алкоголь только на короткое время может создать иллюзию, что стало теплее, но на самом деле в это время организм замерзает еще сильнее", - уверен врач Александр Марьянович.

Когда мерзнут руки, ноги, лицо - это нормально

Чувствовать холод мы начинаем с конечностей и открытых участков тела. И это нормальная реакция организма на холод: сосуды сужаются, чтобы уменьшить теплоотдачу.

К тому же кровь, уходя от рук и ног, приливает к внутренним органам, чтобы поддержать работу органов и систем.

Поэтому пытаясь согреть руки, ноги и лицо, мы нередко мешаем организму удержать тепло.

Как работает алкоголь на морозе

Спиртные напитки действительно расширяют сосуды и улучшают кровоснабжение. Тепло расходится по всему телу, но ненадолго - оно очень быстро начинает уходить.

Вы опять пытаетесь согреться алкоголем и снова ненадолго. Таким образом запас тепла, нужный для работы жизненно важных органов, быстро исчерпывается.

При этом когда вы уже подогреты алкоголем, вы начинаете терять контроль над ощущением холода. Поэтому случаи обморожения случаются чаще всего именно с нетрезвыми людьми.

Работает ли глинтвейн?

Врачи говорят, что напитки вроде глинтвейна, грога и пунша могут на холоде оказаться еще коварнее крепкого спиртного.

"Горячее красное вино очень быстро расширяет сосуды, а сочетание его с медом и пряностями только усиливает теплоотдачу. А вот в теплом помещении бокал глинтвейна позволить себе можно, может быть, даже нужно", - говорит медик.

Если вы хотите получить ощущение тепла, все же отдайте предпочтение горячим безалкогольным напиткам. Они лишь создадут впечатление, что стало теплее, но при этом вреда не причинят.