Курбан-байрам: що не можна робити, традиції і історія свята

Курбан-байрам у 2024 році припадає на 16 червня. Це ісламське свято, яке відзначає закінчення хаджу через 70 днів після Ураза-байрам. Свято вшановує пам'ять про жертвопринесення пророка Ібрахіма і триває декілька днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли відзначаємо свято Курбан-байрам, що не можна робити в цей день та як привітати близьких.
Свято Курбан-байрам цього року триває чотири дні - з 16 до 20 червня.
Святкування починається дуже рано, на світанку. В цей день віряни вирушають у мечеть, щоб прочитати святковий намаз (молитву), зазвичай між 7 і 9 годинами ранку. Перед цим обов’язково треба здійснити омивання, підстригти волосся та нігті й надіти чистий одяг. Перед молитвою вірянам не рекомендується їсти.
Коли ранкова молитва завершиться, мусульмани повертаються додому. Після сніданку вони знову вирушають до мечеті або на місце вчинення святкової молитви, щоб прослухати спеціальну проповідь.
Жертвопринесення відбувається відразу після завершення святкової молитви. Баран, який приноситься в жертву, повинен бути мінімум семи місяців зроду. Також можна принести в жертву корову чи бика, які досягли віку двох років.
Тварину для жертвопринесення слід вибирати міцну та здорову, яка не має вад, які могли б погано вплинути на кількість та якість м'яса. У жертву не можна приносити тварин з явними ознаками сліпоти, хвороби, а також тих, у яких відрізана частина вуха або хвоста (або їх немає зовсім), які не мають більшості зубів або сильно пошкоджені роги.
У святкові дні заведено роздавати милостиню та дарувати подарунки. Також є деякі заборони:
Це день, коли люди ходять у гості та вітають один одного, говорячи традиційні слова:
Можна також використовувати просте привітання: "Зі святом Курбан-байрам!"
Святкова їжа мусульман (фото: Getty Images)
Листівки на свято Курбан-Байрам (зображення: umma.in.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Духовного управління мусульман України, Dnipro Islam та Вікіпедія.