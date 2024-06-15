Курбан-байрам: що не можна робити, традиції і історія свята

Як святкують Курбан-Байрам

Свято Курбан-байрам цього року триває чотири дні - з 16 до 20 червня.

Святкування починається дуже рано, на світанку. В цей день віряни вирушають у мечеть, щоб прочитати святковий намаз (молитву), зазвичай між 7 і 9 годинами ранку. Перед цим обов’язково треба здійснити омивання, підстригти волосся та нігті й надіти чистий одяг. Перед молитвою вірянам не рекомендується їсти.

Коли ранкова молитва завершиться, мусульмани повертаються додому. Після сніданку вони знову вирушають до мечеті або на місце вчинення святкової молитви, щоб прослухати спеціальну проповідь.

Жертвопринесення відбувається відразу після завершення святкової молитви. Баран, який приноситься в жертву, повинен бути мінімум семи місяців зроду. Також можна принести в жертву корову чи бика, які досягли віку двох років.

Тварину для жертвопринесення слід вибирати міцну та здорову, яка не має вад, які могли б погано вплинути на кількість та якість м'яса. У жертву не можна приносити тварин з явними ознаками сліпоти, хвороби, а також тих, у яких відрізана частина вуха або хвоста (або їх немає зовсім), які не мають більшості зубів або сильно пошкоджені роги.

Святковий намаз на свято Курбан-Байрам (фото: Getty Images)

Що треба робити у цей день

У святкові дні заведено роздавати милостиню та дарувати подарунки. Також є деякі заборони:

не можна вживати алкоголь

не дозволяється ходити в брудному одязі

слід уникати важкої фізичної праці

не можна лаятися чи сваритися з кимось

Це день, коли люди ходять у гості та вітають один одного, говорячи традиційні слова:

"Ід мубарак!" або "Іду-кум мубарак!" - "Хай буде благословенне ваше свято!"

"Ід аль-Ад'х'я мубарак" - "Благословенне свято жертвопринесення!"

"Так'аббаля-Ллаху мінна ва-мін-кум" - "Хай прийме Аллах від нас і від вас!".

Можна також використовувати просте привітання: "Зі святом Курбан-байрам!"

Святкова їжа мусульман (фото: Getty Images)

Привітання зі святом Курбан-Байрам у прозі

У цей особливий день бажаю вам море радості, глибокого спокою і безмежного щастя! Нехай ваше життя буде наповнене теплом рідних сердець, здоров'ям і взаємним розумінням. Хай кожна мить принесе вам лише позитивні емоції та нові можливості для розвитку. Зі святом Курбан-байрам!

Нехай це свято Курбан-байрам принесе вам щастя, миру та гармонії. Бажаю, щоб кожен ваш день був наповнений радістю і позитивними емоціями. Зі святом!

Вітаю з великим святом - Курбан-байрамом! Бажаю, щоб кожен ваш крок був обдуманим і мудрим, а життя віддавало вам тільки позитивні емоції та гармонію.

Нехай святкові дні Курбан-байраму принесуть вам тепло, світло і радість. Бажаю, щоб ваші серця наповнилися любов'ю і взаєморозумінням. Зі святом!

Прийміть найщиріші привітання з нагоди Курбан-байраму. Нехай кожна мить цього свята буде особливою і заповненою тільки позитивними емоціями. Бажаю вам миру, здоров'я і щастя!

Вітаю зі святом Курбан-байрам! Бажаю, щоб кожен ваш день був як сонячний промінь, що проганяє усі турботи і негаразди. Нехай ваші надії здійснюються, а вдача супроводжує вас у всіх справах.

Листівки на свято Курбан-Байрам (зображення: umma.in.ua)