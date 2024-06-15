Курбан-байрам: что нельзя делать, традиции и история праздника

Курбан-байрам в 2024 году приходится на 16 июня. Это исламский праздник, отмечающий окончание хаджа через 70 дней после Ураза-байрам. Праздник чтит память о жертвоприношении пророка Ибрахима и длится несколько дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда отмечаем праздник Курбан-байрам, что нельзя делать в этот день и как поздравить близких.
Праздник Курбан-байрам в этом году длится четыре дня - с 16 по 20 июня.
Празднование начинается очень рано, на рассвете. В этот день верующие отправляются в мечеть, чтобы прочесть праздничный намаз (молитву), обычно между 7 и 9 часами утра. Перед этим обязательно нужно совершить омовение, подстричь волосы и ногти и надеть чистую одежду. Перед молитвой верующим не рекомендуется есть.
Когда утренняя молитва завершится, мусульмане возвращаются домой. После завтрака они снова отправляются в мечеть или на место совершения праздничной молитвы, чтобы прослушать специальную проповедь.
Жертвоприношение происходит сразу после завершения праздничной молитвы. Приносимый в жертву баран должен быть минимум семи месяцев отроду. Также можно принести в жертву корову или быка, достигших возраста двух лет.
Животное для жертвоприношения следует выбирать крепкое и здоровое, не имеющее недостатков, которые могли бы плохо повлиять на количество и качество мяса. В жертву нельзя приносить животных с явными признаками слепоты, болезни, а также тех, у которых отрезана часть уха или хвоста (или их нет совсем), не имеющих большинства зубов или сильно поврежденных рогов.
В праздничные дни принято раздавать милостыню и дарить подарки. Также есть некоторые запреты:
Это день, когда люди ходят в гости и поздравляют друг друга, говоря традиционные слова:
Можно также использовать простое поздравление: "С праздником Курбан-байрам!"
Праздничная еда мусульман (фото: Getty Images)
Открытки на праздник Курбан-Байрам (изображение: umma.in.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайты Духовного управления мусульман Украины, Dnipro Islam и Википедия.