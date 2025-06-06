Курбан-байрам 2025: теплі привітання зі святом своїми словами та у листівках

Привітання з Курбан-байрамом своїми словами

Вітаю зі світлим святом Курбан-байрам! Бажаю, щоб Аллах завжди оберігав вас і ваш дім. Нехай щастя, добробут і мир стануть постійними гостями у вашому житті. Бажаю вам духовної гармонії, здоров’я та щирої радості.

Щастя, злагоди та душевного піднесення! Хай кожна молитва буде почута, а кожна добра справа - винагороджена. Вітаю зі святом Курбан-байрам!

Зі святом жертви та милосердя! Хай ваші добрі вчинки повертаються сторицею, а молитви - завжди знаходять відповідь. Нехай ваш дім буде сповнений любові, віри й тепла. Бажаю злагоди у родині та чистоти в серці.

Привітання з Курбан-байрамом (фото: Unian.net)

Прийміть сердечні вітання з нагоди Курбан-байраму! Нехай у вашому серці завжди буде світло, а в родині - мир. Бажаю здоров’я, надії та впевненості в завтрашньому дні.

Прийміть найщиріші вітання з Курбан-байрамом! Нехай Аллах благословить кожен ваш день і дарує душевний спокій. Бажаю, щоб у серці жила віра, а в думках - світло й надія. Добробуту, здоров’я та великої радості!

Нехай це свято принесе у ваш дім затишок і щастя. Бажаю, щоб усі добрі наміри втілювалися в реальність. Хай Аллах віддячить вам за щирість і доброту. Радості, миру та гармонії вам і вашим близьким!

Листівка з Курбан-байрамом (фото: Depo.ua)

Зі святом Курбан-байрам! Бажаю вам праведного життя, щедрих подарунків долі й душевної чистоти. Нехай у кожному дні буде місце для любові, турботи і віри. Міцного здоров’я, родинного щастя й світлої дороги!

Щиро вітаю зі святом Курбан-байрам! Бажаю миру в душі, добробуту в домі й світлих надій у серці. Нехай вас супроводжує Божа милість і турбота близьких.

Зі святом добра, щедрості та віри! Нехай Аллах благословить ваші вчинки і наповнить життя благополуччям. Бажаю щастя, радості та душевного тепла.

Нехай у це святкове свято з вами буде віра, спокій і любов. Бажаю, щоб ваші добрі справи приносили вам ще більше добра. Хай ваш дім ніколи не залишає благословення.

Листівка-привітання з Курбан-байрамом (фото: Islam.in.ua)

Привітання з Курбан-байрамом у віршах

Курбан-байрам, Курбан-байрам,

Улюблене свято мусульман.

Я вас радо вітаю,

Успіхів у справах всіх бажаю!

І щоб на життєвому шляху

Ви віру в Бога берегли!

***

Настав Курбан-байрам,

Щастя, миру в домі вам.

Щоб в серці було місце

Тільки правильним справам!

Нехай Аллах винагородить

Всім, чого душа велить,

Нехай почує він молитви

І на все благословить!

Привітання з Курбан-байрамом (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

***

Зі святом Курбан Байрам,

Світлих сил, здоров'я вам.

Життя довгого і щасливого,

Нехай все складеться красиво!

Нехай Аллах на небесах

Допомагає вам в ділах,

Життя спокоєм нагородить,

І на шлях вірний настановить!

***

Нехай принесе Курбан Байрам

Велике щастя і удачу,

Здоров'я міцного всім вам

Багато грошей на додачу!

Нехай вас Аллах благословить,

Подарує радості вам багато,

В душі нехай світ завжди панує,

Бажаю вам всього благого!

Листівка з Курбан-байрамом (фото: maup.com.ua)