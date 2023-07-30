Не купуйте ці продукти! Експерт назвав 9 товарів, яких треба остерігатись

Переважна більшість продуктів, які ми купуємо, не те що не приносять користі, вони ще й шкодять здоров'ю. Якщо ви не готові повністю від них відмовитись, варто хоча б звести їх споживання до мінімуму.

Про те, яких продуктів варто остерігатись і чому, розповів експерт зі здорового харчування та фітнес-тренер Юрій Попко в Instagram .

Ковбаса, сосиски і сардельки

У цих виробах м'яса зазвичай нема. Крім цього виробники часто у вироби додають консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку, трансжири, цукор та ще багато чого.

"Виробники вказують % м'яса у виробі. Але ж якої якості це м'ясо? Іноді воно може бути занадто подрібненим. Для копчених виробів використовують "рідкий дим", який у цивілізованих країнах давно заборонений, бо є отруйним", - каже експерт.

Кондитерські вироби масового виробництва

Основна складова цих виробів - цукор та дешева пальмова олія. Надлишок цукру в організмі призводить до запальних процесів й передчасного старіння.

"А ще з цих виробів в організм надходить багато пустих калорій та некорисних жирів", - пояснює Попко.

Солодка вода

Такі напої містять дуже багато цукру, зловживання яким може мати катастрофічні наслідки для здоров'я.

"Це взагалі суцільний цукор. У 1 літрі такої газованої води аж 22 столові ложки цукру", - зазначає тренер.

Чипси і картопля фрі

Усе смажене у фритюрі є сильним канцерогеном, який з організму дуже складно виводиться, оскільки він не вміє розщеплювати трансжири і це може призвести до раку.

"Тому після кожного приготування картоплі фрі потрібно міняти олію", - каже Попко.

Йогурти з наповнювачами

Такі йогурти також містять багато цукру, а це геть не корисно для здоров'я. Краще вибирати класичний варіант без наповнювача або ж приготуйте йогурт вдома самостійно.

Майонез

Мова йде саме про магазинні майонези. У промислових виробах часто у складі є барвники, підсилювачі смаку, трансжири, а ще багато калорій, які можуть призвести до набору зайвої ваги.

Крабові палички

"Думаю, що ні для кого не секрет, що нічого спільного з крабами там нема. В іншому випадку вони б коштували кілька тисяч гривень за кілограм. В основі цих виробів риба - здебільшого дешева, по факту - там купа рибних відходів, консервантів, ароматизаторів і наповнювачів", - пояснює експерт.

Консерви усі видів

Сюди ж відноситься і популярна консерва із тунця, хоч це один із найкращих виборів із поміж консервів, особливо у власному соку.

"Якщо таки вибираєте тунець, то зважайте на те, де саме він вироблений, бо ця риба здатна накопичувати у собі важкі метали і токсичні речовини", - зазначає Попко.

Фруктові соки і фреші

Насправді у таких напоях маленький відсоток соку - все решта цукор й ароматизатори. А те, що ми вважаємо м'якоттю, у кращому випадку є яблучним жимом.

"Щодо фрешів, то вже краще з'їсти цілий фрукт, ніж сам сік без клітковини. В іншому випадку отримаєте "кінську" дозу глюкози, що своєю чергою провокує різкі викиди інсуліну", - застерігає експерт.