Не купуйте ці продукти! Експерт назвав 9 товарів, яких треба остерігатись
Переважна більшість продуктів, які ми купуємо, не те що не приносять користі, вони ще й шкодять здоров'ю. Якщо ви не готові повністю від них відмовитись, варто хоча б звести їх споживання до мінімуму.
Про те, яких продуктів варто остерігатись і чому, розповів експерт зі здорового харчування та фітнес-тренер Юрій Попко в Instagram.
Ковбаса, сосиски і сардельки
У цих виробах м'яса зазвичай нема. Крім цього виробники часто у вироби додають консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку, трансжири, цукор та ще багато чого.
"Виробники вказують % м'яса у виробі. Але ж якої якості це м'ясо? Іноді воно може бути занадто подрібненим. Для копчених виробів використовують "рідкий дим", який у цивілізованих країнах давно заборонений, бо є отруйним", - каже експерт.
Кондитерські вироби масового виробництва
Основна складова цих виробів - цукор та дешева пальмова олія. Надлишок цукру в організмі призводить до запальних процесів й передчасного старіння.
"А ще з цих виробів в організм надходить багато пустих калорій та некорисних жирів", - пояснює Попко.
Солодка вода
Такі напої містять дуже багато цукру, зловживання яким може мати катастрофічні наслідки для здоров'я.
"Це взагалі суцільний цукор. У 1 літрі такої газованої води аж 22 столові ложки цукру", - зазначає тренер.
Чипси і картопля фрі
Усе смажене у фритюрі є сильним канцерогеном, який з організму дуже складно виводиться, оскільки він не вміє розщеплювати трансжири і це може призвести до раку.
"Тому після кожного приготування картоплі фрі потрібно міняти олію", - каже Попко.
Йогурти з наповнювачами
Такі йогурти також містять багато цукру, а це геть не корисно для здоров'я. Краще вибирати класичний варіант без наповнювача або ж приготуйте йогурт вдома самостійно.
Майонез
Мова йде саме про магазинні майонези. У промислових виробах часто у складі є барвники, підсилювачі смаку, трансжири, а ще багато калорій, які можуть призвести до набору зайвої ваги.
Крабові палички
"Думаю, що ні для кого не секрет, що нічого спільного з крабами там нема. В іншому випадку вони б коштували кілька тисяч гривень за кілограм. В основі цих виробів риба - здебільшого дешева, по факту - там купа рибних відходів, консервантів, ароматизаторів і наповнювачів", - пояснює експерт.
Консерви усі видів
Сюди ж відноситься і популярна консерва із тунця, хоч це один із найкращих виборів із поміж консервів, особливо у власному соку.
"Якщо таки вибираєте тунець, то зважайте на те, де саме він вироблений, бо ця риба здатна накопичувати у собі важкі метали і токсичні речовини", - зазначає Попко.
Фруктові соки і фреші
Насправді у таких напоях маленький відсоток соку - все решта цукор й ароматизатори. А те, що ми вважаємо м'якоттю, у кращому випадку є яблучним жимом.
"Щодо фрешів, то вже краще з'їсти цілий фрукт, ніж сам сік без клітковини. В іншому випадку отримаєте "кінську" дозу глюкози, що своєю чергою провокує різкі викиди інсуліну", - застерігає експерт.
Раніше ми ділились списком овочів і фруктів, які найбільше містять пестицидів.
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