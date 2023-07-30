Не покупайте эти продукты! Эксперт назвал 9 товаров, которых нужно опасаться

Подавляющее большинство продуктов, которые мы покупаем, не только не приносят пользы, они еще и вредят здоровью. Если вы не готовы полностью отказаться от них, стоит хотя бы свести их употребление к минимуму.

О том, каких продуктов следует опасаться и почему, рассказал эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Юрий Попко в Instagram .

Колбаса, сосиски и сардельки

В этих изделиях мяса обычно нет. Кроме этого производители часто в изделия добавляют консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, трансжиры, сахар и многое другое.

"Производители указывают % мяса в изделии. Но ведь какого качества это мясо? Иногда оно может быть слишком измельченным. Для копченых изделий часто используют "жидкий дым", который в цивилизованных странах давно запрещен, потому что является ядовитым", - говорит эксперт.

Кондитерские изделия массового производства

Основная составляющая этих изделий - сахар и дешевое пальмовое масло. Избыток сахара в организме приводит к воспалительным процессам и преждевременному старению.

"А еще из этих изделий в организм поступает много пустых калорий и бесполезных жиров", - объясняет Попко.

Сладкая вода

Такие напитки содержат большое количество сахара, злоупотребление которым может иметь катастрофические последствия для здоровья.

"Это вообще сплошной сахар. В 1 литре такой газировки 22 столовые ложки сахара", - отмечает тренер.

Чипсы и картофель фри

Все жаренное во фритюре является сильным канцерогеном, который из организма очень сложно выводится, поскольку он не умеет расщеплять трансжиры и может привести к раку.

"Поэтому после каждого приготовления картофеля фри нужно менять масло", - говорит Попко.

Йогурты с наполнителями

Такие йогурты также содержат много сахара, а это совсем не полезно для здоровья. Лучше выбирать классический вариант без наполнителя или приготовьте йогурт дома самостоятельно.

Майонез

Речь идет именно о магазинных майонезах. В промышленных изделиях часто в составе есть красители, усилители вкуса, трансжиры, а еще много калорий, которые могут привести к набору лишнего веса.

Крабовые палочки

"Думаю, что ни для кого не секрет, что ничего общего с крабами там нет. Иначе они стоили бы несколько тысяч гривен за килограмм. В основе этих изделий рыба - в основном дешевая, по факту - там куча рыбных отходов, консервантов, ароматизаторов и наполнителей", - объясняет эксперт.

Консервы всех видов

Сюда же относится и популярные консервы из тунца, хотя это один из лучших выборов среди консервов, особенно в собственном соку.

"Если все таки выбираете тунец, то учитывайте, где именно он произведен, потому что эта рыба способна накапливать в себе тяжелые металлы и токсичные вещества", - отмечает Попко.

Фруктовые соки и фреши

На самом деле в таких напитках маленький процент сока - все остальные сахар и ароматизаторы. А то, что мы считаем мякотью, в лучшем случае яблочный жим.

"Что касается фрешей, то уж лучше съесть целый фрукт, чем сам сок без клетчатки. В противном случае получите "лошадиную" дозу глюкозы, что в свою очередь провоцирует резкие выбросы инсулина", - предостерегает эксперт.