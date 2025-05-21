Не купуйте смартфон зараз. 5 причин, чому варто почекати виходу Pixel 10a

Чип Tensor G5

Кожне нове покоління смартфонів Pixel A Series виходить з оновленим чіпсетом Tensor. Минулого року Pixel 8a отримав чіп Tensor G3, цього року Pixel 9a працює на Tensor G4. Виходячи з тенденції, що склалася, можна з великою часткою впевненості припустити, що майбутній Pixel 10a отримає новий чіп Tensor G5.

Нещодавно стало відомо, як Google розробляє Tensor G5. Зокрема, очікується, що в ньому з'явиться новий графічний процесор IMG DXT, який замінить використовувану раніше графіку Arm Mali.

Також відомо, що Tensor G5 отримає повністю кастомний ISP (процесор оброблення зображень) - на відміну від Tensor G4, у якому використовується ISP від Samsung із додаванням фірмових блоків Google.

Хоча зміни GPU і ISP виглядають багатообіцяючими, поки що важко точно оцінити, наскільки Tensor G5 поліпшить продуктивність і енергоефективність. Один зі звітів Android Authority повідомляє, що чіп збереже головний процесор Arm Cortex-X4, але отримає нову архітектуру ядер середньої потужності, що може дати "пристойний приріст у мультикор-продуктивності".

Також очікується оновлення TPU (блоку для обробки ШІ), яке забезпечить до 14% приросту продуктивності в завданнях на базі ШІ. Однак, наскільки це позначиться на користувацькому досвіді - поки неясно. Крім того, невідомо, чи поліпшить Tensor G5 автономність - один із головних слабких пунктів серії Tensor.

Pixel 9a працює на Tensor G4 (фото: Android Authority)

Більше ОЗП і функцій на базі ШІ

Говорячи про продуктивність, варто згадати ще один важливий аспект - обсяг оперативної пам'яті.

Pixel 9a оснащений 8 ГБ ОЗП, що вже вважається мінімальним стандартом у 2025 році, навіть для смартфона вартістю 499 доларів. Причому цей показник не змінювався вже кілька років - стільки ж оперативки було і у Pixel 8a, і у Pixel 7a.

Хоча Google може залишити обсяг пам'яті незмінним і в четвертому поколінні поспіль, логічніше було б очікувати збільшення до 12 ГБ у Pixel 10a.

Додаткова оперативна пам'ять поліпшить багатозадачність і відкриє шлях до ширшого використання функцій на базі штучного інтелекту.

Наприклад, Pixel 9a оснащується версією Gemini Nano XXS (найбільш "урізаною"), тоді як у флагманському Pixel 9 використовується версія Nano XS. У результаті, Pixel 9a позбавлений деяких ШІ-функцій, доступних на флагманах, як-от застосунок Pixel Screenshots і функція Call Notes, що автоматично створює короткі підсумки телефонних дзвінків.

Хоча поки що немає офіційного підтвердження збільшення ОЗП, очевидно, що саме цей параметр уже зараз обмежує ШІ-можливості Pixel 9a. Тому важко уявити, що Google знову залишить усе без змін, особливо з огляду на зростаючі вимоги ШІ-інструментів до ресурсів пристрою.

Pixel 9a оснащується версією Gemini Nano XXS (фото: Android Authority)

Назріле оновлення камери

Ще одна характеристика, яку давно пора оновити - це камера. Основний модуль Pixel 9a отримав гідне поліпшення цього року: краща зйомка в умовах слабкого освітлення, покращений автофокус і ширший кут огляду. Однак додаткова ультраширококутна камера давно потребує заміни.

Pixel 9a оснащений 13-мегапіксельною ультраширокою камерою з діафрагмою f/2.2 - абсолютно такою ж, як у Pixel 8a і Pixel 7a. Хоча сенсор не можна назвати поганим, його технічні характеристики почали морально застарівати. Якщо Pixel 10a у 2026 році вийде з цією ж камерою, він виглядатиме відверто застарілим. Звісно, навряд чи варто чекати на флагманський модуль, але оновлення необхідне.

Історія підказує, що оновлення цілком можливе. У Pixel 5a була 16 МП ультраширока камера, у Pixel 6a вона змінилася на 12 МП, а з Pixel 7a Google використовує поточний 13 МП сенсор уже три роки поспіль. Це найтриваліший період без оновлення, і враховуючи, що цей сенсор використовується з 2023 року, було б дивно, якби Pixel 10a знову отримав ту саму камеру.

Підтримка mmWave 5G

Смартфон Pixel 9a підтримує підключення до мереж 5G у діапазоні sub-6, що забезпечує помірно вищу швидкість порівняно з 4G LTE. Однак якщо ви розраховуєте на справді блискавичну передачу даних, доступну лише за допомогою mmWave 5G, - на вас чекає розчарування.

Ще кілька років тому mmWave 5G практично не мав сенсу: оператори тільки починали розгортати мережі нового покоління, зона покриття була мінімальною, і технологія працювала хіба що в окремих районах найбільших міст - та й то нестабільно.

Але у 2025 році ситуація змінилася: 5G став помітно доступнішим і надійнішим. І той факт, що Pixel 9a не підтримує mmWave, уже сприймається як недогляд.

Хоча ця функція все ще не є обов'язковою, вона вже сприймається як очікувана. Чи буде Google зважати на це і чи додасть підтримку mmWave у Pixel 10a - поки невідомо, але хотілося б вірити, що так.

mmWave 5G (фото: Android Authority)

Новий дизайн

Дизайн Pixel 9a можна назвати спірним. Це вкрай різкий відхід від звичної візуальної ідентичності всіх попередніх моделей Pixel.

Якщо зовнішній вигляд Pixel 9a вам категорично не подобається, можливо, варто дочекатися виходу Pixel 10a. Малоймовірно, що Google кардинально змінить дизайн пристрою, але, як показує практика, компанія нерідко доопрацьовує і покращує зовнішній вигляд між поколіннями.

Саме так сталося з Pixel 7a і Pixel 8a - і, ймовірно, той самий шлях оберуть і для Pixel 10a.

Якими можуть бути ці доопрацювання? Поки що говорити про це зарано, але варіантів безліч: зміни в дизайні камери - можливо, повернення до фірмової "камерної планки" або абсолютно нове оформлення без неї.

Також можна очікувати появи нових колірних рішень, легшого корпусу та інших дизайнерських нюансів. Повного "перезавантаження" дизайну, швидше за все, не буде, але кілька грамотних коригувань цілком можуть поліпшити сприйняття моделі в очах потенційних покупців.

Дизайн Pixel 9a можна назвати спірним (фото: Android Authority)

Чи варто чекати Pixel 10a?

Усе вищеописане - вагомі аргументи на користь того, щоб пропустити Pixel 9a і зачекати на наступну модель. Але чи варто це робити саме вам? Відповідь залежить від того, в якому стані перебуває ваш поточний смартфон.

Якщо ви гостро потребуєте заміни пристрою і вам подобається те, що пропонує Pixel 9a - велика ймовірність, що ви не будете розчаровані. Лінійка Pixel A вже кілька років поспіль демонструє стабільну якість, і Pixel 9a - гідний представник сегмента бюджетних рішень від Google.

Головне правило: змінювати смартфон тоді, коли це дійсно потрібно.

Якщо ж ваш поточний смартфон вас влаштовує, а Pixel 9a не викликає ентузіазму - можливо, варто почекати. Наразі нічого не вказує на те, що Pixel 10a стане революцією, але з урахуванням переходу на чип Tensor G5, ймовірного збільшення об'єму ОЗП, можливих покращень камери та оновленого дизайну - очікування може виправдатися.