Цей популярний напій з українських магазинів нишком підриває ваше здоров'я: ви ще його п'єте?

Чи знаєте ви, яку небезпеку приховує у собі ваш улюблений газований напій з магазинів та супермаркетів. Час дізнатися правду.

Який популярний напій тихо руйнує ваше здоров'я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які напої повільно вбивають організм

Йдеться про солодкі газовані напої. Ці всюдисущі рідини, здавалося б, невинні, насправді є справжніми "тихими вбивцями", непомітно завдаючи шкоди нашому організму.

Солодкі газовані напої - це концентрований удар цукру по нашому організму. Одна порція такого напою може містити кілька чайних ложок доданого цукру, що значно перевищує рекомендовану добову норму. Регулярне вживання цих напоїв призводить до цілого каскаду негативних наслідків для здоров'я:

Стрімке зростання ваги та ожиріння

Велика кількість цукру в газованих напоях – це "порожні" калорії, які не несуть жодної поживної цінності, але легко перетворюються на жирові відкладення. Регулярне споживання цих напоїв є одним з основних факторів епідемії ожиріння, яка вразила Україну та світ. Надмірна вага, у свою чергу, підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку та проблем з опорно-руховим апаратом.

Підвищений ризик розвитку діабету 2 типу

Велика кількість цукру в газованих напоях викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові, що змушує підшлункову залозу виробляти надмірну кількість інсуліну. З часом це може призвести до інсулінорезистентності – стану, при якому клітини організму втрачають чутливість до інсуліну, що є ключовим фактором розвитку діабету 2 типу.

Шкода для серцево-судинної системи

Регулярне вживання солодких газованих напоїв пов'язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи гіпертонію, ішемічну хворобу серця та інсульт. Високий вміст цукру та інших штучних інгредієнтів може негативно впливати на рівень холестерину, артеріальний тиск та загальний стан судин.

Руйнування зубів

Велика кількість цукру в газованих напоях створює ідеальне середовище для розмноження бактерій у ротовій порожнині. Ці бактерії виробляють кислоти, які руйнують зубну емаль, призводячи до карієсу, ерозії емалі та інших проблем зі здоров'ям зубів.

Зневоднення організму

Парадоксально, але солодкі газовані напої, попри свою рідку форму, можуть сприяти зневодненню організму. Високий вміст цукру змушує нирки працювати інтенсивніше, щоб вивести його надлишок, що може призвести до втрати рідини. Крім того, кофеїн, який часто міститься в таких напоях, також має сечогінний ефект.

Дефіцит поживних речовин

Замінюючи корисні напої, такі як вода, чай без цукру або натуральні соки, солодкими газованими напоями, ви позбавляєте свій організм важливих вітамінів, мінералів та антиоксидантів. "Порожні" калорії не насичують організм необхідними нутрієнтами, що може призвести до дефіциту та пов'язаних з ним проблем зі здоров'ям.

Вплив на кістки

Деякі дослідження показують, що регулярне вживання солодких газованих напоїв може негативно впливати на щільність кісткової тканини, особливо у жінок. Фосфорна кислота, яка часто міститься в цих напоях, може порушувати баланс кальцію в організмі.

Ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки

Надмірне споживання фруктози, яка є основним компонентом багатьох штучних підсолоджувачів у газованих напоях, може призвести до накопичення жиру в печінці, що підвищує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

Можливий вплив на психічне здоров'я

Деякі дослідження пов'язують високе споживання цукру з підвищеним ризиком розвитку депресії та тривожних розладів. Різкі коливання рівня цукру в крові можуть впливати на настрій та емоційний стан.

Формування залежності

Високий вміст цукру та штучних добавок у газованих напоях може викликати звикання, змушуючи людину споживати їх у все більших кількостях.

Що пити замість солодких напоїв?