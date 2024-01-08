Купує речі на знижках: Ніколас Карма розсекретив вартість луку співачки СолоХа (відео)
Ніколас Карма - популярний блогер та співак, який дуже полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та перехожі Львова залюбки діляться інформацією.
Про те, скільки коштує образ української співачки Солоха, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.
Скільки коштує Look СолоХа
Ніколас Карма часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.
Цього разу у камеру Ніколаса потрапила українська співачка СолоХа, яка очікувала такої зустрічі, але з радістю розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук:
Стиль СолоХа
Якщо подивитися на Instagram артистки, не можна сказати, що вона полюбляє класику або якийсь конкретний стиль, адже її концертні вбрання дуже сильно відрізняються від тих, які вона носить у повсякденному житті.
Солоха любить бути яскравою і це факт, адже всі образи співачки мають яскраві акценти. І це стосується як сценічних суконь і костюмів, так і повсякденних кофтинок. Іноді жінку можна побачити й у спортивному стилі, бо це зручно.
Також співачка любить підкреслювати свою тонку талію і робить це за допомогою поясів та корсетів, що виглядає дуже жіночно. Виходить, що певного стилю артистка не має, але любить одягатися зі смаком.
Скільки коштує лук СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
- курточка від української дизайнерки Юлі Айсіної - 900 євро, але СолохХа купляла на знижці за 425 євро
- спортивні білі штани - виявились подарунком
- чоботи на високих підборах куплені у Symbol за гроші чоловіка
- також на плечі співачки була бежева сумка, проте її вартість теж не була названа, але очевидно, що вона брендова та дорога.
Раніше ми розповідали про те, як СолоХа замилувала фото новонародженої донечки.
Також читайте наш матеріал про те, що Ніколас Карма дізнався вартість луку відомого коміка Антона Мурафи.